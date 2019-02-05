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Нацбанк начал разработку стратегии повышения доверия национальной валюте

06.02.2019 15:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нацбанк начал разработку стратегии повышения доверия национальной валюте: речь идет об увеличении доли нацвалюты в расчетах и в балансах коммерческих банков. Об этом сообщил журналистам глава Нацбанка Павел Каллаур.

«Мы находимся в дискуссии с правительством и общественностью. На наш взгляд, в стране должна быть принята стратегия повышения доверия национальной валюте. Мы должны дать правильные сигналы общественности: что мы будем делать, в какой последовательности и какого результата ожидаем. Повышение доверия к нацвалюте сопряжено и с теми целями, которые уже сегодня реализует Нацбанк и правительство», — рассказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Стратегия предполагает в обязательном порядке и ответственность Нацбанка по обеспечению финансовой стабильности.

Речь идет об увеличении доли нацвалюты в расчетах и в балансах коммерческих банков.
«Для этого потребуется уточнение мандата по определенным вопросам Нацбанка, в первую очередь — определиться с вопросами финансовой стабильности», — отметил Каллаур.

Он отметил, что преждевременно говорить о критериях, которые будут определены в стратегии.

«Пока зафиксировали один показатель — «объем кредитов в нацвалюте не менее 50%» — уточнил глава Нацбанка.

Он также рассказал о планах по снижению инфляционных ожиданий. «Краткосрочная задача — задание устойчивого тренда на снижение инфляционных ожиданий», — отметил начальник главного управления монетарного управления и экономического анализа Дмитрий Мурин.

Каллаур заявил, что инфляция в первом полугодии может быть вблизи уровня прошлого года (5,6%) с незначительными отклонениями.

«Основной инструмент влияния на инфляцию — процентная ставка. Если не будет ожидаемого замедления (во втором полугодии. — Ред.), то не исключается решение в области процентной политики, в том числе на повышение ставок. Но резких движений не будет», — заверил Мурин.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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«Пока зафиксировали один показатель - «объем кредитов в нацвалюте не менее 50%» - уточнил глава Нацбанка.
 
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