В Нацбанке рассказали, почему не будут снижать ставку рефинансирования

Ставку рефинансирования в Беларуси пока снижать не будут. Такое решение принято правление Национального банка по итогам очередного заседания.

Как сообщает пресс-служба регулятора, ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10 и 11,5% годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5% годовых с 13 февраля 2019 года.

«Сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий. Повышение ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков осуществлено в рамках планомерной работы по снижению волатильности процентных ставок на кредитно-депозитном рынке и позволит усилить значимость ставки рефинансирования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.

Также Нацбанк сообщает, что в будущем решения по ключевым ставкам будут приниматься в зависимости от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.