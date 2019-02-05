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В Витебске вынесли приговор бывшему антикризисному управляющему фабрики «КИМ» и его подельницам

06.02.2019 16:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Железнодорожного района Витебска 6 февраля вынес приговор по делу о коррупции на бывшей фабрике «КИМ».


Проходная неработающей фабрики «КИМ». Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Напомним, по делу проходили три бывших работника фабрики: антикризисный управляющий, главный бухгалтер и руководитель иностранного предприятия, на счета которого переводили часть финансов.

Экс-антикризисного управляющего Павла Зайца обвиняли в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Бывшего главбуха Юшковскую и руководителя иностранного предприятия Елену Чеб — в этом же преступлении, но уже совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Юшковской также вменялось хищение путем использования компьютерной техники, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

Павлу Зайцу дали 3 года лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет — с отсрочкой исполнения основного наказания на 3 года. Также бывший антикризисный управляющий «КИМ» должен 120 часов отработать на общественно-полезных работах.

Людмила Юшковская, бывший главбух предприятия, приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Елена Чеб, представитель иностранной фирмы, получила 5 лет колонии общего режима с конфискацией имущества. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Фабрику «КИМ» признали банкротом в феврале 2015 года. Экономический суд постановил ликвидировать предприятие. Назначили антикризисного управляющего, которому предстояло рассчитаться с кредиторами и погасить задолженности по зарплате за счет продажи имущества фабрики.

Однако, по данным КГК, антикризисный управляющий обанкротившегося предприятия получал зарплату в три раза больше установленной по закону. Деньги — по распоряжению Павла Зайца — ему начисляла главбух. С февраля по декабрь 2017 года руководитель получил более 14 тысяч рублей.

Экс-главбух «КИМа» за 2 года начислила себе около 26,5 тысячи рублей. Она вносила ложные сведения в платежные поручения о сумме своей зарплаты, на основании которых впоследствии перечислялись деньги на ее карт-счет.

Третья фигурантка уголовного дела — гражданка России, бывший руководитель одного из предприятий в Ставрополе. Часть средств обанкротившейся витебской фабрики поступала на его счета.

Слушания по этому делу проходили в суде 2,5 месяца — с 30 ноября 2018 года.

Напомним, Павел Заяц был назначен антикризисным управляющим ОАО «КИМ» в феврале 2015 года. В разговоре с TUT.BY он рассказывал, что КИМ — «первая фабрика в стране с такой… тяжелой ситуацией до ликвидации. Ликвидировать предприятие — это же не подогнать технику и в речку все столкнуть. Нужно пройти множество юридических процедур».

«КИМ» — пятое по счету государственное предприятие, в процессе ликвидации которого участвовал Павел Заяц: «На „КИМ“ очень долго искали антикризисного управляющего. Никто в стране не соглашался. Я первый».

—  И со всех сторон на меня озлобленность. А помощников нет. Одно дело — работающее предприятие, когда руководитель окружен знающими специалистами. А когда оно банкрот, все убегают, грубо говоря, как крысы с корабля. И ты остаешься один на один с темнотой и бездной, — говорил тогда антикризисный управляющий.

Говорили тогда и о зарплате Зайца:

— Я получаю зарплату с того, что здесь продам. Это мой бизнес. И пока я ее не получу, никто не получит. Чтоб еще и я зарплату не получал — мне этого не надо! Хотя многие считают, что антикризисный управляющий приедет с деньгами и куда-то их вложит. Это ошибочное мнение.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд Железнодорожного района Витебска 6 февраля вынес приговор по делу о коррупции на бывшей фабрике «КИМ».
 
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