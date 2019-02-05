«Это может привести к банкротству агентств». Председатель БелАН о грядущих нововведениях Минюста

По мнению председателя совета БелАН Анатолия Звездина, данный проект отразится на деятельности риэлтерских организаций самым негативным образом.

— Раз у нас есть законодательство, в рамках которого мы работаем (Указ президента Республики Беларусь №15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», Постановление Совмина №386 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140»), то все изменения нужно начинать именно оттуда — с законодательной базы. По установленным тарифам мы работаем уже около 13 лет. За прошедшее время наша жизнь изменилась и продолжает стремительно меняться, соответственно и законодательство требует изменений. Но это не те изменения, о которых говорит регулятор, — уверен Анатолий Звездин.

— Риэлтерская услуга, в том виде, в котором она определена законодательством, на сегодняшний день уже не соответствует действительности. Нужно вернуться в суть вопроса и по новому посмотреть на понятие риэлтерской деятельности и услуги, в частности. Вопросов, с которых стоит начать, немало, в том числе — вопрос прав риэлтерских организаций, в процессе оказания ими риэлтерских услуг. Естественно, это не полный перечень наболевших вопросов, которые требуют своего решения.

– Как данные нововведения отразятся на доходности агентств? Может ли это привести к появлению агентств-дублей?

— Если постановление будет принято в таком виде, в котором оно есть сейчас, то выручка агентств недвижимости упадет в пределах 30–50%. Здесь не нужно быть экономистом, чтобы понять, что это приведет к уменьшению профессиональных участников рынка риэлтерских услуг. Что в таком случае делает бизнесмен? Он будет либо менять сферу деятельности и уходить с рынка, либо искать пути модернизации процесса. И вполне возможно, что риэлтерские организации как вариант модернизации будут создавать агентства-дубли. Могут появиться и псевдориэлтерские услуги. Хорошего в этом я ничего не вижу.

Большинство организаций, оказывающих риэлтерские услуги, — частные. Они создавались для получения прибыли, как, впрочем, и другие коммерческие предприятия из всех сфер экономики. Конечно, есть и социальная нагрузка в виде налогов, но одно не отменяет другого.

Важный момент: тарифы на риэлтерские услуги регулируются сегодня государством. Риэлтерские услуги считаются социально значимыми, а значит, тарифы на них должны регулироваться в законодательном порядке. По моему мнению, здесь происходит подмена понятий. Я не понимаю, в чем социальная значимость риэлтерских услуг. Безусловно, данные услуги связаны с приобретением и продажей жилья, но нужно понимать, что жилье здесь выступает как товар.

Потому что те люди, которые обращаются к социальной составляющей на рынке жилья (малообеспеченные граждане, молодые и многодетные семьи), адресно получают поддержку от государства. И это правильно. Данная категория граждан услугами агентств недвижимости не пользуется. Именно здесь происходит подмена понятий: раз риэлтеры занимаются жильем, значит, это социальная услуга. И без государственного регулирования не обойтись. Но на самом деле это не так.

Именно поэтому мы считаем, что тарифы на оказание риэлтерских услуг нужно отменить.

В случае отмены тарифов, свою прибыль агентства недвижимости будут формировать как все остальные субъекты хозяйствования, деятельность которых не тарифицируется. Каждый субъект в таком случае сможет определить свои тарифы на основе собственной экономики. Появится в том числе конкуренция между агентствами недвижимости в экономической сфере. От этого выиграет, прежде всего, наш потребитель, так как компании, оказывающие риэлтерские услуги, будут вынуждены работать над качеством своих услуг.



