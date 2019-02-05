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«Это может привести к банкротству агентств». Председатель БелАН о грядущих нововведениях Минюста
06.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Рынок недвижимости бурлит. Министерство юстиции
Основные новшества данного проекта сосредоточены на двух аспектах риэлтерской деятельности: сделках и тарифах. В вопросе сделок агентствам нельзя будет заключать договор на оказание услуг со стороны продавца и покупателя одновременно. Со стороны тарифов предлагается отпустить агентства в свободное плавание. Документом вводится норма, согласно которой риэлтерские организации будут самостоятельно утверждать тарифы на риэлтерские услуги, но здесь будет установлена верхняя граница цены, которую игроки рынка переступить не смогут. Максимальная ставка тарифов будет утверждена постановлением Совета министров.
По мнению председателя совета БелАН Анатолия Звездина, данный проект отразится на деятельности риэлтерских организаций самым негативным образом.
— Раз у нас есть законодательство, в рамках которого мы работаем (Указ президента Республики Беларусь №15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь», Постановление Совмина №386 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 140»), то все изменения нужно начинать именно оттуда — с законодательной базы. По установленным тарифам мы работаем уже около 13 лет. За прошедшее время наша жизнь изменилась и продолжает стремительно меняться, соответственно и законодательство требует изменений. Но это не те изменения, о которых говорит регулятор, — уверен Анатолий Звездин.
— Риэлтерская услуга, в том виде, в котором она определена законодательством, на сегодняшний день уже не соответствует действительности. Нужно вернуться в суть вопроса и по новому посмотреть на понятие риэлтерской деятельности и услуги, в частности. Вопросов, с которых стоит начать, немало, в том числе — вопрос прав риэлтерских организаций, в процессе оказания ими риэлтерских услуг. Естественно, это не полный перечень наболевших вопросов, которые требуют своего решения.
– Как данные нововведения отразятся на доходности агентств? Может ли это привести к появлению агентств-дублей?
— Если постановление будет принято в таком виде, в котором оно есть сейчас, то выручка агентств недвижимости упадет в пределах 30–50%. Здесь не нужно быть экономистом, чтобы понять, что это приведет к уменьшению профессиональных участников рынка риэлтерских услуг. Что в таком случае делает бизнесмен? Он будет либо менять сферу деятельности и уходить с рынка, либо искать пути модернизации процесса. И вполне возможно, что риэлтерские организации как вариант модернизации будут создавать агентства-дубли. Могут появиться и псевдориэлтерские услуги. Хорошего в этом я ничего не вижу.
Большинство организаций, оказывающих риэлтерские услуги, — частные. Они создавались для получения прибыли, как, впрочем, и другие коммерческие предприятия из всех сфер экономики. Конечно, есть и социальная нагрузка в виде налогов, но одно не отменяет другого.
Важный момент: тарифы на риэлтерские услуги регулируются сегодня государством. Риэлтерские услуги считаются социально значимыми, а значит, тарифы на них должны регулироваться в законодательном порядке. По моему мнению, здесь происходит подмена понятий. Я не понимаю, в чем социальная значимость риэлтерских услуг. Безусловно, данные услуги связаны с приобретением и продажей жилья, но нужно понимать, что жилье здесь выступает как товар.
Потому что те люди, которые обращаются к социальной составляющей на рынке жилья (малообеспеченные граждане, молодые и многодетные семьи), адресно получают поддержку от государства. И это правильно. Данная категория граждан услугами агентств недвижимости не пользуется. Именно здесь происходит подмена понятий: раз риэлтеры занимаются жильем, значит, это социальная услуга. И без государственного регулирования не обойтись. Но на самом деле это не так.
Именно поэтому мы считаем, что тарифы на оказание риэлтерских услуг нужно отменить.
В случае отмены тарифов, свою прибыль агентства недвижимости будут формировать как все остальные субъекты хозяйствования, деятельность которых не тарифицируется. Каждый субъект в таком случае сможет определить свои тарифы на основе собственной экономики. Появится в том числе конкуренция между агентствами недвижимости в экономической сфере. От этого выиграет, прежде всего, наш потребитель, так как компании, оказывающие риэлтерские услуги, будут вынуждены работать над качеством своих услуг.
— Тогда, возможно, выход из ситуации — укрепление схемы партнерских продаж между столичными агентствами недвижимости?
— Для того чтобы такая система заработала, необходимо, чтобы у всех агентств было понимание, что такое партнерские продажи. Сейчас его нет, — уверен Анатолий Звездин. — Есть одна действующая программа партнерских продаж, в которой участвуют 15 агентств. Но это не та критическая масса, с которой эта система могла бы работать на рынке эффективно и в полной мере.
В ходе общественного обсуждения проекта Постановления Совета Министров №386 позиция Министерства юстиции была следующая: данные нововведения — это первый шаг к либерализации процесса оказания риэлтерских услуг. Я считаю, что нынешняя редакция того проекта, о котором говорилось выше, хуже, как это ни парадоксально, существующего положения дел в вопросе тарифов.
Я не понимаю, как этот проект сочетается с гражданским правом на свободу договора, если есть прямой запрет на оказание услуг покупателю? Как этот проект реализует это право, когда в агентство недвижимости придет покупатель и скажет: «Я хочу заключить договор на оказание риэлтерских услуг»? На данный момент тот покупатель, который не хочет заключать договор с агентством недвижимости, может его на заключать — это его право. Соответственно сейчас покупатель не обязан оплачивать риэлтерские услуги — его никто не может к этому принудить. Именно из этого права не заключать договор возникла идея вменить это в обязанность агентств. Здесь опять же происходит подмена понятий. А если найдется покупатель недвижимости, который доверяет конкретному агентству и говорит: «Я хочу купить квартиру, окажите мне такую услугу»? Как быть в таком случае?
Но еще важнее понимание, что будет делать покупатель, если у него не будет договора на оказание риэлтерских услуг и возникнет страховой случай. Ведь позиция Белгосстраха однозначна: они принимают к рассмотрению какие-либо страховые случаи только при наличии договора. И это правильно.
Если резюмировать, то постановление, которое предлагает ввести регулятор, не несет никаких плюсов. Оно приведет к разбалансированию рынка и потери многими людьми своей профессии.
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Рынок недвижимости бурлит. Министерство юстиции подготовило проект постановления о внесении изменений в постановление Совета министров от 14 марта 2008 года №386,...
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