Нацбанк оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне, но не исключает ее повышения в дальнейшем





Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10% и 11,5% годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5 процента годовых с 13.02.19 г. Данные решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 6 февраля 2019 года.

– При принятии решения о ставке рефинансирования мы стремились учесть весь спектр внешних и внутренних условий, влияющих на достижение целевого параметра денежно-кредитной политики на 2019 год, – рассказал Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

На данный момент у банков стоит задача на 2019 год ограничить инфляцию в пределах 5% (Сейчас этот уровень ограничивается 5,6%). При этом если внутренние факторы в данной ситуации практически не влияют на повышение процентных ставок, то внешние факторы характеризуются значительной неопределенностью. Однако, как заметил Павел Каллаур, сейчас экономическая активность находится вблизи равновесного уровня. На том же уровне остаётся и реальный курс белорусского рубля, а денежно-кредитные условия по итогам 2018 года приблизились к нейтральным. В целом динамика денежного предложения обеспечивает стабильные цены и не оказывает влияния на деловую активность.

Ожидается, что на фоне сбалансированного роста внутреннего роста денежно-кредитная политика сохранит свой нейтральный характер. В результате инфляция замедлится. Рост заработных плат при этом в дальнейшем будет соответствовать уровню повышения производительности труда.