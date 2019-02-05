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Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валюте

06.02.2019 16:58 — Новости Экономики | БелТА  
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси разрабатывает стратегию по повышению доверия к национальной валюте. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы правления Нацбанка, назрела необходимость, чтобы в Беларуси была принята соответствующая стратегия. "Мы находимся сейчас в дискуссии и с правительством, и с общественностью", - отметил Павел Каллаур.

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Теги: Минск
 
 
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси разрабатывает стратегию по повышению доверия к национальной валюте. Об этом сообщил сегодня журналистам...
 
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