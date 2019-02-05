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Какое письмо вместе с жировкой получат граждане, попавшие в списки не занятых в экономике граждан
06.02.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
«Уважаемый плательщик! Обращаем внимание!
По результатам работы постояннодействующей комиссии по координации работы по содействию занятости вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике.
В случае непредставления в течение февраля 2019 года сведений, подтверждающих вашу занятость, начисление платы за подогрев воды с начала года будет осуществляться по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат, в том числе с учетом перерасчета за январь 2019 года».
Правительство Беларуси решило перенести сроки утверждения местными органами власти списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, и дополнительно информировать граждан о включении их в данные списки. Об этом БелТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.
К 1 февраля комиссии по координации работы по содействию занятости населения сформировали списки не занятых в экономике граждан, оплачивающих услугу горячего водоснабжения по тарифу с полным возмещением затрат.
Данное решение даст гражданам, попавшим в списки, дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале 2019 года (ранее предполагалось, что попавшие в списки уже в этом месяце получат жировки за январь с начислением оплаты за горячее водоснабжение по полному тарифу).
Если такие граждане в течение текущего месяца не предоставят сведений, подтверждающих занятость либо наличие трудной жизненной ситуации, начисление платы за горячее водоснабжение по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат, будет выставлено в извещении о размере платы за ЖКУ за февраль с учетом перерасчета за январь 2019 года. Информацию о включении гражданина в списки также можно узнать при совершении оплаты за ЖКУ через ЕРИП. И с 11 февраля - на портале государственных услуг через электронную услугу 3.33.04.2 "Предоставление сведений о включении гражданина в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определенные Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание" при наличии ЭЦП или уникального идентификатора: логина и пароля.
По материалам БелТА.
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«Уважаемый плательщик! Обращаем внимание!
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