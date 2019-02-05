МИД Беларуси: Призываем Литву умерить воинственный пыл и «взять на вооружение» более миролюбивый тон

В МИД Беларуси допускают, что в преддверии многочисленных выборных кампаний, запланированных в Литве на весну нынешнего года, кому-то выгодно — в угоду своим узкокорпоративным и узкопартийным интересам — вбивать клин в отношения между двумя странами и народами. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад об оценке национальной угрозы Литве в ближайшие два года, подготовленный литовскими Департаментом безопасности и военной разведкой.



Фото: МИД Беларуси

По мнению МИД, документ литовских спецслужб не заслуживал бы особого внимания, если бы в нем не было столь много места уделено Беларуси. Напомним, в докладе говорится, что официальный Минск не в состоянии проводить полностью независимую от России политику, а российские спецслужбы используют Беларусь для вербовки литовских военных и политиков.

«Беспочвенные, чересчур эмоциональные оценки, замена доказательств, основанных на фактах, звучными фразами оскорбительного толка, похоже, давно уже стали фирменным знаком отдельных литовских политиков», — прокомментировал заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

В МИД также отмечают, что политика Беларуси в отношении Литвы — доброжелательная и полностью самостоятельная — основывается на древней мудрости, гласящей: «Соседей нам дает Бог».

«Литовским партнерам важно понять и усвоить абсолютный императив внешней политики нашей страны: угроза соседям никогда не будет исходить с территории Беларуси. Призываем политиков в Литве умерить воинственный пыл и „взять на вооружение“ более миролюбивый тон. Наш регион нуждается в мире и согласии, а не разжигании ненависти», — заявляют в МИД,