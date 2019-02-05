Белорусское строительное законодательство хотят адаптировать под контракты FIDIC. Что это даст?

Правительство поручило Министерству архитектуры и строительства в 2019 году адаптировать белорусское законодательство к требованиям и типовым контрактным формам Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), сообщили REALTY.TUT.BY информированные источники. Что это за ассоциация, а также что это даст строительной отрасли и стране — в материале.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что такое FIDIC?

FIDIC — это аббревиатура для обозначения Международной федерации инженеров-консультантов, которая была создана в 1913 году в Бельгии тремя европейскими странами. Сейчас же в FIDIC состоит более ста государств. Деятельность федерации обширная, но мы остановимся на одном важном для нас моменте.

Так, за время своего существования FIDIC создала ряд типовых форм договоров в сфере строительства. Они помогают компаниям из разных стран «говорить на одном языке» при совместной реализации проекта. В этих типовых формах учтен весь столетний опыт федерации.

На сегодня FIDIC выпущено и обновлено около 10 типовых контрактов, 3 из которых имеют наиболее широкое распространение и популярность. Основное различие между ними состоит в разграничении обязанностей и ответственности заказчика и подрядчика по проектированию и контролю процесса строительства, от чего в свою очередь зависит стоимость работы подрядчика.

Более того, именно проформы FIDIC используются международными банками и финансовыми институциями при финансировании строительных проектов.

В чем преимущества FIDIC?

Основное удобство стандартных проформ договоров FIDIC состоит в том, что они могут изменяться при необходимости их адаптации к условиям конкретной сделки и самой сделки, что делает их удобными в применении.

Редакции контрактов FIDIC используются Международной федерацией подрядчиков Азиатско-Западной Тихоокеанской области, ассоциированными генеральными подрядчиками Америки и Межамериканской федерацией строительной индустрии, банками развития и другими организациями по всему миру.

Контракты FIDIC распространены в Европе, их также используют Казахстан, Россия и Украина при реализации крупных инфраструктурных проектов. Особенно часто — в случае финансирования проектов международными банками.

Что это даст Беларуси?

Адаптировав белорусское законодательство к требованиям FIDIC, страна получит возможность с меньшими трудностями реализовывать международные строительные проекты, а также привлекать под их финансирование международных организаций.

Ведь иностранный инвестор в первую очередь хочет безопасно вложить свои деньги и играть по понятным ему правилам. И это все ему гарантирует договор по форме FIDIC, в которой бывают отличия от белорусского законодательства.

Приведение же нашего законодательства в соответствие с требованиями федерации позволит улучшить инвестиционный климат в Беларуси.

Юрист компании REVERA Анна Анискевич также считает, что использование проформ FIDIC позволит белорусским компаниям эффективно взаимодействовать с иностранными инвесторами при совместной реализации строительных проектов.