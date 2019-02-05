|
Белорусское строительное законодательство хотят адаптировать под контракты FIDIC. Что это даст?
06.02.2019 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство поручило Министерству архитектуры и строительства в 2019 году адаптировать белорусское законодательство к требованиям и типовым контрактным формам Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), сообщили REALTY.TUT.BY информированные источники. Что это за ассоциация, а также что это даст строительной отрасли и стране — в материале.
Что такое FIDIC?
FIDIC — это аббревиатура для обозначения Международной федерации инженеров-консультантов, которая была создана в 1913 году в Бельгии тремя европейскими странами. Сейчас же в FIDIC состоит более ста государств. Деятельность федерации обширная, но мы остановимся на одном важном для нас моменте.
Так, за время своего существования FIDIC создала ряд типовых форм договоров в сфере строительства. Они помогают компаниям из разных стран «говорить на одном языке» при совместной реализации проекта. В этих типовых формах учтен весь столетний опыт федерации.
Более того, именно проформы FIDIC используются международными банками и финансовыми институциями при финансировании строительных проектов.
В чем преимущества FIDIC?
Основное удобство стандартных проформ договоров FIDIC состоит в том, что они могут изменяться при необходимости их адаптации к условиям конкретной сделки и самой сделки, что делает их удобными в применении.
Редакции контрактов FIDIC используются Международной федерацией подрядчиков Азиатско-Западной Тихоокеанской области, ассоциированными генеральными подрядчиками Америки и Межамериканской федерацией строительной индустрии, банками развития и другими организациями по всему миру.
Контракты FIDIC распространены в Европе, их также используют Казахстан, Россия и Украина при реализации крупных инфраструктурных проектов. Особенно часто — в случае финансирования проектов международными банками.
Что это даст Беларуси?
Адаптировав белорусское законодательство к требованиям FIDIC, страна получит возможность с меньшими трудностями реализовывать международные строительные проекты, а также привлекать под их финансирование международных организаций.
Ведь иностранный инвестор в первую очередь хочет безопасно вложить свои деньги и играть по понятным ему правилам. И это все ему гарантирует договор по форме FIDIC, в которой бывают отличия от белорусского законодательства.
Приведение же нашего законодательства в соответствие с требованиями федерации позволит улучшить инвестиционный климат в Беларуси.
Юрист компании REVERA Анна Анискевич также считает, что использование проформ FIDIC позволит белорусским компаниям эффективно взаимодействовать с иностранными инвесторами при совместной реализации строительных проектов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство поручило Министерству архитектуры и строительства в 2019 году адаптировать белорусское законодательство к требованиям и типовым контрактным формам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)