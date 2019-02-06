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В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

07.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

По словам пресс-секретаря администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» Ольги Рудой, 2017 – 2018 годы можно назвать прорывными. К строительству парка приступили в 2015 году. Уже через 3,5 года на территории в 350 га завершено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, построены новые здания заводов, типовые производственные корпусы, где выпускается продукция. А кроме этого – склады, торгово-выставочный центр и бизнес-центр с гостиницей крупнейшего резидента парка – «Чайна Мерчантс Групп».

– В 2018 году первые резиденты индустриального парка приступили к выпуску продукции, – рассказала Ольга Рудая. – Завод ООО «МАЗ-Вейчай» был построен практически за полгода (первый камень в строительство был заложен в апреле 2018 г., а уже в ноябре объект был сдан в эксплуатацию). Это совместное предприятие двух флагманов промышленности Беларуси и Китая: Минского автомобильного завода и крупной корпорации «Вейчай». В ноябре прошел пробный запуск производства. Планируется выпуск дизельных двигателей стандарта Евро-5, Евро-6. Ожидается, что к 2026 году объем производства достигнет 20 тысяч.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

Однако завод ООО «МАЗ-Вейчай» не был первым работающим на территории парка производством. Им стал «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие». Научно-производственный центр выпускает суперконденасторы для электробусов «Белкоммунмаш». При этом первые электробусы уже курсируют по городу, а ко II Европейским играм их ожидается еще больше.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
Так выглядят суперконденсаторы для электробусов

Также «Флюенс Технолоджи Групп» приступили к пробному запуску производства светодиодной продукции. Это компания из провинции Гуандун, которая размещается в уже готовом производственном помещении в парке. Отметим, что, если предприятие небольшое, они могут воспользоваться уже готовыми помещениями. Например, его можно взять арендовать в производственном корпусе. Всего таких корпусов 3, сейчас ведется строительство четвертого.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

– Два белорусских предприятия уже приступили к производству – «Леванта Групп» (выпуск вентиляционного оборудования) и «Ассомедика» (выпуск медицинских изделий), – продолжила Ольга Рудая. – Сейчас ведется строительство Китайско-Белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений. На строительство планируется ровно 1 год – в декабре 2019 года объект должен быть сдан в эксплуатацию. Это будет пятиэтажное здание, где будет сконцентрирована вся деятельность, связанная с наукой: от испытаний до мелкосерийного производства. Здесь будут располагаться бизнес-инкубаторы, научно-исследовательские лаборатории, база для стартапов. Из необычных особенностей этого здания – озеленение на крыше.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

В скором времени появится завод «Зумлион», который занимается выпуском специальной техники. По сути это будут комплектующие для будущих строительных кранов на базе шасси МАЗ.

Помимо этого, в октябре 2018 г. был открыт один из самых крупных в стране пунктов таможенного оформления. Уже введен в эксплуатацию бизнес-центр «Чайна Мерчантс Групп» с гостиницей и конференц-залом на 1 этаже. Рядом можно увидеть бар «Офицер».

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

– Здесь же находится самый большой в Беларуси торгово-выставочный центр «Чайна Мерчантс Групп» – 22 тысячи квадратных метров. Планируется, что в июле здесь пройдет масштабное и очень важное мероприятие – международный форум. В перспективе на этой площадке будут проводиться и другие крупные мероприятия.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

– Возле деревни Быкачино 21 ноября 2018 года был заложен первый камень в строительство первого жилого дома, – рассказала пресс-секретарь администрации Китайско-Белорусского индустриального парка. – Это будет арендный дом для сотрудников парка, он будет состоять из 8 секций разной этажности. Его ввод в эксплуатацию состоится уже в этом году.

Сейчас большинство сотрудников приезжают из Минска. На собственном автомобиле дорога занимает около 30 минут от Уручья. Есть и собственный автобусный маршрут – № 375У, который связывает парк с Минском.

В перспективе планируется строительство магистрали в продолжение улицы Ваупшасова, которая свяжет столицу, индустриальный парк и главную воздушную гавань страны. Тем самым сократится и время на дорогу, и расстояние. 

– Кстати, к шуму от взлетающих самолетов привыкаешь достаточно быстро, – рассказала Ольга. – А соседство с аэропортом деловые люди воспринимают скорее как преимущество – не нужно тратить время на дорогу.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

Далее в этом же направлении появится целый жилой квартал на 10 тысяч человек. Интересно, что на территории квартала приоритет будет отдан не автомобильному движению, а велосипедам и электротранспорту. В перспективе за счет технико-экономической помощи Китая планируется построить станцию в Смолевичах, оснащенную электробусами, которая свяжет районный центр и парк.

– Парк «Великий камень» строится как экогород. Мы стараемся максимально сохранить природный ландшафт. Основной принцип нашего проекта «Экология. Производство. Жизнь». В перспективе «зеленая зона» в парке будет занимать около 1/3, – пояснила Ольга Рудая. – Уже сейчас на всей территории парка, где есть инженерно-транспортная инфраструктура, проложены велодорожки, пешеходные дорожки – все создано для того, чтобы работники и гости парка чувствовали себя максимально комфортно.

Для резидентов к участкам поведены все коммуникации. Есть даже собственная трансформаторная подстанция, построенная за счет технико-экономической помощи Китая.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»
В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

– В этом году количество сотрудников значительно увеличилось, – рассказала Ольга Рудая. – Что касается строительства, то генеральным подрядчиком выступает «Китайская корпорация инжиниринга САМС». Для проживания строителей сделан специальный городок, на территории которого есть спортивные площадки и даже мини-магазины, чтобы людям не требовалось выезжать в город за товарами первой необходимости.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

– Общая территория парка – 11247 гектаров. Сейчас наша самая главная задача – продолжать застраивать территорию первоочередного освоения парка площадью 850 га, – подытожила Ольга. – В 2019 году мы рассчитываем, что около 20 резидентов парка будут вести научно-исследовательские разработки и выпускать продукцию. Сейчас в парке зарегистрированы 42 компании: 25 китайских, 9 белорусских и 8 из других стран (Австрия, Германия, Израиль, США, Россия, Литва). А окончательное освоение территории планируется к 2030 году.

В индустриальном парке «Великий камень» начали строить жильё: «Это будет экогород для жизни, спутник Минска»

Напомним, что в октябре 2018 годапервый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев сообщил, что в индустриальном парке «Великий камень» построят 50 жилых домов. Первый жилой дом, по его словам, будет состоять из 156 квартир.

— Фишка в том, что мы размещаем сейчас все необходимые социальные инфраструктуры в рамках этого дома. То есть во встроенных помещениях первого этажа будут пункт охраны правопорядка, фельдшерский пункт и вся остальная необходимая социальная инфраструктура в том масштабе, в котором она нужна сейчас.

Следующим шагом (уже проектируется) будет больница на территории парка. Проект уже фактически готов. Остались только какие-то определенные штрихи, и мы уже можем его продвигать в работу. Также по договоренности с китайской стороной планируется привлечь под его реализацию техническую помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно стало известно о начале строительства первого жилого дома на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». Журналист Realt.by...
 
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