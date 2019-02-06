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На Гродненщине в феврале пройдут прямые телефонные линии по вопросам занятости

07.02.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Специалисты  управлений по труду, занятости и социальной защите райисполкомов ответят на вопросы, касающиеся  трудоустройства, оплаты и охраны труда, профессионального обучения граждан. 


Практика подобных телефонных и личных консультаций расширяется с каждым разом. Службы занятости повсеместно организуют прямые телефонные линии, ярмарки вакансий, дни предприятий, информационные встречи. В Слонимском и Ошмянском райисполкомах совместно с РОВД  проведут акцию «Не упусти свой шанс» для оказания содействия в трудоустройстве и переобучении граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

Совместно с представителями  районных инспекций Министерства по налогам и сборам, отделов экономики  райисполкомов, работников банков  пройдет  консультирование граждан об основах предпринимательской деятельности, порядке регистрации, особенностях налогообложения доходов, полученных в ходе осуществления предпринимательской, ремесленной деятельности, возможности получения финансовой поддержки. 

Как подчеркивают эксперты, на рынке труда области сегодня сохраняется высокая потребность нанимателей в рабочей силе. На 1 января нынешнего года организации заявили в службу занятости сведения о наличии 11297 свободных рабочих мест, на учете по безработице состояли 1777 человек. 

На Гродненщине в феврале пройдут прямые телефонные линии по вопросам занятости


Специалисты напомнили, что гражданам, включенным в списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг по полному тарифу, дополнительно дана возможность в течение февраля представить в  комиссии сведения, подтверждающие их занятость. Те же, кто включен в списки, будут проинформированы об этом через жировки за январь. При этом начисление платы за горячее водоснабжение по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат на оказание этой услуги, за январь производиться не будет. 

Для подтверждения своей занятости гражданам, включенным в списки, необходимо в течение текущего месяца обратиться в комиссию по месту жительства и представить соответствующие документы. Информация о работе комиссий, в том числе контактные данные, время и место проведения заседаний, графики приема членами комиссий, размещена на сайтах горрайисполкомов, администраций районов города Гродно

На Гродненщине в феврале пройдут прямые телефонные линии по вопросам занятости


В случае непредставления гражданами в течение февраля сведений, подтверждающих занятость, они остаются в списке плательщиков. Начисление им платы за услугу горячего водоснабжения по полному тарифу за февраль будет произведено с учетом перерасчета за январь. 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Специалисты управлений по труду, занятости и социальной защите райисполкомов ответят на вопросы, касающиеся трудоустройства, оплаты и охраны труда,...
 
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