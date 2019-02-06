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«Молочка», рыба и другое. Чем Брестчина торгует с Россией (на немалые суммы, между прочим)

07.02.2019 09:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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В прошлом году Брестская область получила из России прямых иностранных инвестиций на 48 млн долларов, пишет «Брестский вестник».

В свою очередь Брестская область по итогам прошлого года поставила в Россию сыра и творога на 271, 5 млн долларов, готовую и консервированную рыбу на 127 млн и печи отопительные и варочные на 86,1 млн долларов.

В списке импортируемых на Брестчину из России товаров числятся пневматические шины и покрышки, свежая и охлажденная свинина и плоский прокат из железа.

 
 
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По итогам прошлого года, Брестчина поставила в Россию сыра и творога на 271, 5 миллиона долларов.
 
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