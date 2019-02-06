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Золотовалютные резервы Беларуси в январе снизились на 139,9 млн долларов

07.02.2019 09:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2019 года, по предварительным данным, составили 7,018 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за январь на 139,9 млн долларов (на 2%).


Фото: Reuters

Как говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 650 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

За 2018 год золотовалютные резервы снизились на 2,2%, или на 157,7 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За 2018 год золотовалютные резервы снизились на 2,2%, или на 157,7 млн долларов.
 
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