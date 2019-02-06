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Объем ЗВР Беларуси продолжает падать
07.02.2019 09:52 — Новости Экономики | БДГ
За последние два месяца объем золотовалютных резервов Беларуси сократился более, чем на 400 млн долларов.
По последним данным Национального банка Беларуси, международные резервные активы страны на 1 февраля 2019 года составили 7 017,7 млн долларов в эквиваленте.
При этом, объем ЗВР за январь 2019 года снизился на 139,9 млн долларов или на 2 %. Отметим, что
Как сообщает пресс-служба Национального банка, «снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 650 млн долларов США».
Напомним, что государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и
Согласно планам властей на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.
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За последние два месяца объем золотовалютных резервов Беларуси сократился более, чем на 400 млн долларов.
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