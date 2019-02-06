Объем ЗВР Беларуси продолжает падать

За последние два месяца объем золотовалютных резервов Беларуси сократился более, чем на 400 млн долларов.

По последним данным Национального банка Беларуси, международные резервные активы страны на 1 февраля 2019 года составили 7 017,7 млн долларов в эквиваленте.

При этом, объем ЗВР за январь 2019 года снизился на 139,9 млн долларов или на 2 %. Отметим, что за декабрь золотовалютные резервы снизились на 282,3 млн долларов. таким образом, за два последних месяца ЗВР Беларуси сократились на 420 млн долларов в эквиваленте.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, «снижение уровня международных резервных активов по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 650 млн долларов США».

Напомним, что государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд рублей, или на 8,1%.

Согласно планам властей на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.