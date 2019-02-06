«Экономика на пальцах» разберет странное совещание у Лукашенко с экономическим блоком

Программа появится в прямом эфире 7 февраля в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

На днях Александр Лукашенко собрал экономический блок страны на очередное совещание. На нем обсуждались вопросы международного сотрудничества и повышения эффективности работы отдельных предприятий Беларуси.

Автор программы «Экономика на пальцах» удивился отсутствию там представителя Нацбанка и раздражению, с которым президент встретил предложение о господдержке цементной отрасли.

Сергей Чалый отмечает, что президент стал уделять больше времени внешним угрозам, в том числе информационной безопасности страны , и задается вопросом, не за счет ли замыливания внутренних проблем?

Об этом подробнее будем говорить в «Экономике на пальцах» 7 февраля в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.