ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Экономика на пальцах» разберет странное совещание у Лукашенко с экономическим блоком

07.02.2019 10:08 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Программа появится в прямом эфире 7 февраля в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

На днях Александр Лукашенко собрал экономический блок страны на очередное совещание. На нем обсуждались вопросы международного сотрудничества и повышения эффективности работы отдельных предприятий Беларуси.

Автор программы «Экономика на пальцах» удивился отсутствию там представителя Нацбанка и раздражению, с которым президент встретил предложение о господдержке цементной отрасли.

Сергей Чалый отмечает, что президент стал уделять больше времени внешним угрозам, в том числе информационной безопасности страны, и задается вопросом, не за счет ли замыливания внутренних проблем?

Об этом подробнее будем говорить в «Экономике на пальцах» 7 февраля в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент раздражается от любого предложения, которое ему приносит правительство. Почему? На этот вопрос попробует дать ответ Сергей Чалый.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Объем ЗВР Беларуси продолжает падать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика