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«Экономика на пальцах» разберет странное совещание у Лукашенко с экономическим блоком
07.02.2019 10:08 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 7 февраля в 15.25.
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Сергей Чалый отмечает, что президент стал уделять больше времени внешним угрозам, в том числе
Об этом подробнее будем говорить в «Экономике на пальцах» 7 февраля в 15.25 в прямом эфире TUT.BY. Помогать Сергею будет главный редактор политико-экономического блока новостей портала Ольга Лойко.
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Президент раздражается от любого предложения, которое ему приносит правительство. Почему? На этот вопрос попробует дать ответ Сергей Чалый.
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