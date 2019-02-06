Очередь за квартирами «Минскстроя» «похудела». Цена метра в 2500 рублей оказалась многим не по карману

Сегодня в 8 часов утра у здания застройщика уже стояла очередь. В списках был 21 человек, и мне предложили записаться 22-й.

В ходе беседы выяснилось, что после выхода декларации очередники устроили собрание и провели «ревизию» очереди. Всех, кого не устроили условия и цены на квартиры, вычеркнули из списка. Он сократился до 21 человека. Все остальные остались ждать выхода новой проектной декларации по дому.

Но весь фокус в том, что это была первая и последняя декларация по объекту. Больше квартир в доме №38 в свободную продажу не поступит.



