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Очередь за квартирами «Минскстроя» «похудела». Цена метра в 2500 рублей оказалась многим не по карману
07.02.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Строительство односекционного 19-этажного 132-квартирного жилого дома серии М111-90 началось в ноябре 2017 года, а уже в марте новостройку планируют сдать в эксплуатацию. То есть, по сути, это уже готовый дом. В апреле покупателям обещают вручить ключи от новых квартир.
По проектной декларации, которая была
Цена квадратного метра на однокомнатные квартиры составила 2550 рублей, двухкомнатные — 2525 рублей и трехкомнатные — 2500 рублей. Первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры.
Очередь за квартирами в доме №38 по генплану начала формироваться еще в марте прошлого года из тех людей, которые не смогли купить квартиру в доме №32. В списках на 28 января уже было 97 человек. Каждый день по очереди они дежурили около «Минскстроя» и ждали выхода проектной декларации.
Сегодня в 8 часов утра у здания застройщика уже стояла очередь. В списках был 21 человек, и мне предложили записаться 22-й.
В ходе беседы выяснилось, что после выхода декларации очередники устроили собрание и провели «ревизию» очереди. Всех, кого не устроили условия и цены на квартиры, вычеркнули из списка. Он сократился до 21 человека. Все остальные остались ждать выхода новой проектной декларации по дому.
Но весь фокус в том, что это была первая и последняя декларация по объекту. Больше квартир в доме №38 в свободную продажу не поступит.
Все жилые помещения с 1-го по 13-й этаж предназначены для «отселенцев», проживающих в старых двухэтажных домах на территории в границах ул. Филимонова — Слепянская водная система — ул. Столетова, реконструкцию которой будет производить также «Минскстрой». После того, как в квартирах сделают ремонт, они будут предложены жителям сносимых «двухэтажек».
У всех людей, которые хотели купить квартиру в доме №38 по генплану, еще есть шанс прийти в «Минскстрой» и написать заявление. Также пока остаются вакантными две трехкомнатные квартиры в доме №32 по генплану, проектная декларация по которому
В рамках освоения территории в границах ул. Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка будут построены еще два каркасных дома, где будут предложены квартиры неочередникам. Но ожидать, что цена «квадрата» там будет ниже или такой же, как в доме №38 по генплану, не приходится. Мало того, что это будут каркасные дома, так квартиры в них будут реализовываться вместе с машиноместами на надземной парковке.
Квартиры в остальных панельных домах, как и в доме №35 по генплану, предназначены для очередников и многодетных семей.
Фото: Александр Малама
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Очередь за квартирами «Минскстроя» «похудела». Цена метра в 2500 рублей оказалась многим не по карману
Сегодня ГПО «Минскстрой» начал принимать заявления на квартиры в жилом доме №38 по генплану в Красном Бору в микрорайоне №3 в границах ул. Притыцкого — Скрипникова...
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