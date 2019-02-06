«Боюсь говорить спасибо». Лукашенко наконец похвалил Нацбанк

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил спокойствие на финансовом рынке, признав в этом немалую заслугу Национального банка. Как сообщила пресс-служба президента, об этом он заявил 7 февраля на встрече с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Лукашенко констатировал спокойствие на финансовом рынке и отсутствие каких-либо настороженностей в этой связи в обществе. «Как бы нас кто-то там ни подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности», — заявил он.

Александр Лукашенко напомнил, что руководитель Нацбанка несет персональную ответственность за обеспечение финансовой стабильности. «Руководители коммерческих банков знают эти подходы. Старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам», — отметил президент.

На встрече также обсуждалось проведение мероприятий, приуроченных к 25-летию белорусского рубля. По словам главы государства, дата 25-летия национальной белорусской валюты должна прозвучать в обществе, и он поинтересовался предложениями руководителя Нацбанка на этот счет.

«Кто как ее называл: „зайчиком“ и так далее. Но я вспоминаю те времена, когда правительству, Верховному совету приходилось действовать в жестких условиях. Вы это все видели, с чего нам приходилось начинать. Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу, — отметил Александр Лукашенко. — Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая».

Напомним, Каллаур возглавляет Нацбанк с декабря 2014 года. За этот период в Беларуси до рекордно низкого уровня опустилась ставка рефинансирования (10% с 27 июня 2018 года) на фоне стабильно низкой инфляции (4,6% в 2017 году, 5,6% — в 2018 году).

Нацбанк также предпринял ряд серьезных шагов по валютной либерализации на всех сегментах рынка — от отмены требования паспортных данных при покупке валюты физлицами до поэтапной отмены обязательной продажи и отмены целевой покупки иностранной валюты.

Нынешний курс Нацбанка называют правильным и эксперты Международного валютного фонда. Глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян отмечал , что после спада 2014−2015 годов произошло ужесточение бюджетно-налоговой политики и улучшение денежно-кредитной политики, в это время «Нацбанк получил независимость, и эту независимость он должен сохранить», заявил Миньян.

При этом еще в конце прошлого года Нацбанк критиковал сторонников смягчения денежно-кредитной политики, отмечая, что такая практика уже была в стране до 2012 года, последствия чего разгребают до сих пор. Однако по мнению некоторых скептиков, нынешний подход регулятора является сдерживающим фактором экономического роста, тогда как его основной задачей должно быть стимулирование банков к активному кредитованию экономики по низким процентным ставкам.