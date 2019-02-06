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«Боюсь говорить спасибо». Лукашенко наконец похвалил Нацбанк
07.02.2019 12:06 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил спокойствие на финансовом рынке, признав в этом немалую заслугу Национального банка. Как сообщила пресс-служба президента, об этом он заявил 7 февраля на встрече с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром.
Лукашенко констатировал спокойствие на финансовом рынке и отсутствие каких-либо настороженностей в этой связи в обществе. «Как бы нас кто-то там ни подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности», — заявил он.
Александр Лукашенко напомнил, что руководитель Нацбанка несет персональную ответственность за обеспечение финансовой стабильности. «Руководители коммерческих банков знают эти подходы. Старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам», — отметил президент.
На встрече также обсуждалось проведение мероприятий, приуроченных к 25-летию белорусского рубля. По словам главы государства, дата 25-летия национальной белорусской валюты должна прозвучать в обществе, и он поинтересовался предложениями руководителя Нацбанка на этот счет.
«Кто как ее называл: „зайчиком“ и так далее. Но я вспоминаю те времена, когда правительству, Верховному совету приходилось действовать в жестких условиях. Вы это все видели, с чего нам приходилось начинать. Мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу, — отметил Александр Лукашенко. — Сегодня уже никто не говорит, что она такая-сякая и не такая».
Напомним, Каллаур возглавляет Нацбанк с декабря 2014 года. За этот период в Беларуси до рекордно низкого уровня опустилась ставка рефинансирования (10% с 27 июня 2018 года) на фоне стабильно низкой инфляции (4,6% в 2017 году, 5,6% — в 2018 году).
Нацбанк также предпринял ряд серьезных шагов по валютной либерализации на всех сегментах рынка — от отмены требования паспортных данных при покупке валюты физлицами до поэтапной отмены обязательной продажи и отмены целевой покупки иностранной валюты.
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При этом еще в конце прошлого года Нацбанк
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил спокойствие на финансовом рынке, признав в этом немалую заслугу Национального банка.
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