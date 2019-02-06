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Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валюте

07.02.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валютеНациональный банк Беларуси разрабатывает стратегию по повышению доверия к национальной валюте. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.
 
По словам главы правления Нацбанка, назрела необходимость, чтобы в Беларуси была принята соответствующая стратегия. «Мы находимся сейчас в дискуссии и с правительством, и с общественностью, — отметил Павел Каллаур. — Мы должны дать ей правильный сигнал о том, что мы будем делать, в какой последовательности, каких результатов ожидаем».
 
Повышение доверия к национальной валюте сопряжено с основными целями, которые уже сегодня реализуют Национальный банк и правительство.
 
 «В обязательном порядке должна быть ответственность Национального банка по обеспечению финансовой стабильности», — подчеркнул Павел Каллаур. Что же касается правительства, то оно должно проводить сбалансированную учетно-финансовую политику.
 
«Безусловно, мы должны расширить сферу применения национальной валюты, в первую очередь по расчетам, далее — непосредственно в балансах коммерческих банков и других финансовых посредников», — отметил председатель правления Нацбанка. При этом пока преждевременно говорить о каких-то критериях стратегии. «Пока мы в денежно-кредитной политике на текущий год зафиксировали только один показатель, который касается объема кредитов в национальной валюте, — не менее 50%», — сказал Павел Каллаур.
 
Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10%
 
Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10% и 11,5% годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5% годовых с 13 февраля. Эти решения приняты правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
 
Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валюте
 
«Сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий», — пояснили в Нацбанке.
 
Повышение ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков осуществлено согласно планомерной работе по снижению волатильности процентных ставок на кредитно-депозитном рынке. Повышение позволит усилить значимость ставки рефинансирования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики.
 
Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.
 
Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 3 мая.
 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валютеНациональный банк Беларуси разрабатывает стратегию по повышению доверия к национальной...
 
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