Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валюте





Нацбанк разрабатывает стратегию повышения доверия к национальной валютеНациональный банк Беларуси разрабатывает стратегию по повышению доверия к национальной валюте. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы правления Нацбанка, назрела необходимость, чтобы в Беларуси была принята соответствующая стратегия. «Мы находимся сейчас в дискуссии и с правительством, и с общественностью, — отметил Павел Каллаур. — Мы должны дать ей правильный сигнал о том, что мы будем делать, в какой последовательности, каких результатов ожидаем».

Повышение доверия к национальной валюте сопряжено с основными целями, которые уже сегодня реализуют Национальный банк и правительство.

«В обязательном порядке должна быть ответственность Национального банка по обеспечению финансовой стабильности», — подчеркнул Павел Каллаур. Что же касается правительства, то оно должно проводить сбалансированную учетно-финансовую политику.

«Безусловно, мы должны расширить сферу применения национальной валюты , в первую очередь по расчетам, далее — непосредственно в балансах коммерческих банков и других финансовых посредников», — отметил председатель правления Нацбанка. При этом пока преждевременно говорить о каких-то критериях стратегии. «Пока мы в денежно-кредитной политике на текущий год зафиксировали только один показатель, который касается объема кредитов в национальной валюте, — не менее 50%», — сказал Павел Каллаур.

Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 10% Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10% и 11,5% годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5% годовых с 13 февраля. Эти решения приняты правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

«Сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий», — пояснили в Нацбанке. Повышение ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков осуществлено согласно планомерной работе по снижению волатильности процентных ставок на кредитно-депозитном рынке. Повышение позволит усилить значимость ставки рефинансирования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 3 мая.