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Автомагистраль свяжет Минск и с «Великим камнем»
07.02.2019 13:25 — Новости Экономики | БДГ
Меморандум о сотрудничестве подписали Евразийский банк развития и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Согласно документу, ЕАБР инвестирует 300 млн евро на строительство высокоскоростной магистрали.
Планируется привлечение в «Великий камень» стратегических инвесторов и финансирование инвестпроектов.
По словам главы администрации парка Александра Ярошенко, подписание соглашения имеет большую важность для дальнейших перспектив сотрудничества.
Замглавы правления ЕАБР Андрей Крайний со своей стороны заявил, что банк заинтересован в финансировании строительства инфраструктуры парка.
Евразийский банк развития инвестирует в 300 млн евро на возведение высокоскоростной магистрали Минск - Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень».
Автомагистраль пройдет через Национальный аэропорт Минск. ЕАБР также будет финансировать строительство другой инфраструктуры «Великого камня», в том числе энергетической и водоснабжения.
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Меморандум о сотрудничестве подписали Евразийский банк развития и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Согласно документу, ЕАБР...
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