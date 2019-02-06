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Автомагистраль свяжет Минск и с «Великим камнем»

07.02.2019 13:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Меморандум о сотрудничестве подписали Евразийский банк развития и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Согласно документу, ЕАБР инвестирует 300 млн евро на строительство высокоскоростной магистрали.

Планируется привлечение в «Великий камень» стратегических инвесторов и финансирование инвестпроектов.

По словам главы администрации парка Александра Ярошенко, подписание соглашения имеет большую важность для дальнейших перспектив сотрудничества.

Замглавы правления ЕАБР Андрей Крайний со своей стороны заявил, что банк заинтересован в финансировании строительства инфраструктуры парка.

Евразийский банк развития инвестирует в 300 млн евро на возведение высокоскоростной магистрали Минск - Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень».

Автомагистраль пройдет через Национальный аэропорт Минск. ЕАБР также будет финансировать строительство другой инфраструктуры «Великого камня», в том числе энергетической и водоснабжения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Меморандум о сотрудничестве подписали Евразийский банк развития и Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Согласно документу, ЕАБР...
 
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