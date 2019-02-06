Студентов отселяют из общежитий, но рынок аренды стоит на своём – цены держатся на уровне осеннего ажиотажа





К Европейским играм, которые в Беларуси пройдут с 21 по 30 июня, Студенческую деревню хотят превратить в комплекс отелей эконом-класса, где апартаменты будут стоить от 20 евро на человека. Планируется, что для этих целей будут освобождены общежития четырех ВУЗов: БГУИР, МГЛУ, БГУ и БГПУ им. Танка. Проживающие там студенты к этому времени должны будут съехать.

Недавно в сети появилась информация, что студентов уже стали переселять из этих общежитий. Портал Realt.by решил поинтересоваться у специалистов рынка недвижимости, как этот процесс отразится на рынке аренды? Можно ли говорить о повышении спроса на арендные квартиры уже сейчас?

– Предпосылок к росту цен на рынке аренды нет. В СМИ объявили о том, что всем студентам предоставят другие общежития и никто не останется на улице, - так и произошло. Сказать о том, что к нам стали обращаться студенты для поиска квартир в аренду , я не могу, – рассказала начальник отдела аренды АН «Твоя Столица» Маргарита Почицкая. – Цены на аренду квартир в Минске находятся примерно на том же уровне, что и летом 2018 года – ожидаемого снижения цен к январю не произошло. Однокомнатные квартиры в среднем сейчас можно арендовать за $200 – $250, двухкомнатные – за $250 – $300, трехкомнатные – от $300. Однако многое зависит от состояния, расположения объекта недвижимости. Если это будут апартаменты, укомплектованные мебелью и современной техникой, то они, безусловно, будут стоить дороже, чем полностью пустая квартира. Почему-то некоторые собственники считают, что сейчас стоит увеличить стоимость аренды, но таких единицы.

Напомним, что к Европейским играм Студенческая деревня должна будет стать туристическим комплексом, на территории которого, помимо жилья, есть кафе, магазины, прачечные, библиотеки, тренажерные залы. Также туристы смогут вовремя получить и медицинскую помощь – здесь разместятся стоматологический, процедурный и терпевтический кабинеты.

Студенческая деревня станет полностью завершенным комплексом с развитой инфраструктурой. На ее территории есть библиотека, кафе, парикмахерская, магазины, прачечные, помещения для занятий физической культурой и творчеством, стоматологический, терапевтический и процедурный кабинеты.