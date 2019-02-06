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Головченко: никаких разговоров о продаже России МЗКТ не идет
07.02.2019 13:51 — Новости Экономики | БелТА
Роман Головченко
7 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, опроверг предположения о возможной продаже России ОАО "Минский завод колесных тягачей", передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочу развеять туман над этой ситуацией. Никаких разговоров о продаже, отчуждении, обмене не идет", - сказал Роман Головченко.
Он отметил, что несколько лет назад эта тема обсуждалась, но "была закрыта в связи с объективными обстоятельствами". "И сейчас ее никто не педалирует", - подчеркнул руководитель Госкомвоенпрома.-0-
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7 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, опроверг предположения о возможной продаже...
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