Головченко: никаких разговоров о продаже России МЗКТ не идет

Роман Головченко

7 февраля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко сегодня, отвечая на вопросы журналистов, опроверг предположения о возможной продаже России ОАО "Минский завод колесных тягачей", передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу развеять туман над этой ситуацией. Никаких разговоров о продаже, отчуждении, обмене не идет", - сказал Роман Головченко.

Он отметил, что несколько лет назад эта тема обсуждалась, но "была закрыта в связи с объективными обстоятельствами". "И сейчас ее никто не педалирует", - подчеркнул руководитель Госкомвоенпрома.-0-