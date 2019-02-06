«На пенсию рано, а искать новую работу поздно». БМЗ предложили запустить завод в Италии

Правительство Италии возлагает надежды на инвестиции Белорусского металлургического завода по возрождению завода армирующих материалов для шин в городе Фильине-Вальдарно. Об этом шла речь на вчерашней встрече премьер-министра Сергея Румаса с вице-премьером Италии, министром экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо, сообщают итальянские информагентства.



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Прошедшая встреча — первая на уровне руководства правительств Беларуси и Италии за последние десять лет. Стороны договорились возобновить в активном формате работу белорусско-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Комиссия будет работать над реализацией проектов, представляющих взаимный интерес, первым из которых станет запуск завода Bekaert. Луиджи Ди Майо выразил надежду Сергею Румасу на успешное завершение переговоров по возможной инвестиции БМЗ в запуск завода в городе Фильине-Вальдарно.

Об этой инициативе в сообщении пресс-службы правительства Беларуси не говорится. Румас отметил, что Беларусь нацелена на более тесное сотрудничество с Италией. Он также пригласил итальянские компании реализовывать проекты в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».

«Итальянская сторона сделала предложение. Его надо изучить. Для БМЗ очень важен итальянский рынок в частности и европейский рынок в целом. Своя точка там, наверное, не помешала бы. Но надо считать экономику», — сказал TUT.BY источник, знакомый с ходом переговоров.

БМЗ уже много лет успешно сотрудничает с мировыми шинными гигантами Continental, Мichelin, Goodyear, Pirelli и др., поставляет металлокорд. В 2018 году БМЗ произвел около 91 тысячи тонн металлокорда. Основная часть данной продукции была реализована на экспорт в 17 стран мира. В конце прошло года жлобинский гигант подписал рекордный контракт на поставку металлокорда Continental.

Ранее завод в Фильине-Вальдарно принадлежал Pirelli, которая купила его около 60 лет назад, чтобы производить армирующие материалы для своих шин. За это время он стал крупнейшим работодателем региона. В 2014 году Pirelli необходимо было погасить ряд банковских кредитов, из-за чего компании пришлось продать часть своих активов, в том числе группу заводов, выпускающих металлокорд. Они были проданы главному конкуренту в этом сегменте — бельгийской Bekaert. Тогда рабочие были обеспокоены будущим предприятия, но им удалось заключить соглашение с Bekaert, по условиям которого компания обязывалась не проводить массовые увольнения до 2018 года.

22 июня 2018 года, спустя шесть месяцев после истечения срока действия соглашения, Bekaert проинформировала рабочих о намерении полностью закрыть производство. «Конкурентоспособность завода в Фильине была слишком низкой в последние годы, и поскольку его производственные затраты были существенно выше, чем на других заводах армирующих материалов Bekaert, предприятие не смогло сохранить приемлемое финансовое состояние, — заявили в Bekaert. — Руководство сожалеет, что приходится идти на подобные меры, но у компании нет другого способа сохранить свои позиции на европейском рынке».

О закрытии завода был проинформирован профсоюз рабочих, и руководство выразило готовность начать переговоры по поводу будущего 318 сотрудников, которые лишаются работы. «Средний возраст рабочих составляет 50 лет, то есть уходить на пенсию еще рано, а искать новую работу поздно, — заявили в профсоюзе. — По этой причине решение компании может иметь крайне негативные последствия для нескольких сотен рабочих и их семей».

18 августа по просьбе профсоюза к акции протеста присоединился известный певец Стинг, отметивший, что у него с женой «есть дом на холмах рядом с городом, и у нас очень хорошие отношения с жителями Фильине, которые были добры к нам на протяжении многих лет», пишут colesa.ru .

В конце 2018 года итальянские СМИ сообщили о том, что несколько компаний выразили интерес к налаживанию работы завода в Фильине-Вальдарно. Одной из двух самых заинтересанованных компаний назывался Белорусский металлургический завод.