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Белорус поиграл с банком в квест и получил автомобиль

07.02.2019 14:31 — Новости Экономики | БДГ  
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В Беларуси прошел масштабный финансовый квест, в котором приняло участие почти 26 тыс. человек. Альфа-Банк предложил азартным белорусам оплачивать картами повседневные покупки на разных «планетах» и выигрывать подарки. Главный приз – автомобиль Hyundai Creta – достался Андрею Михайлову, а 10 тыс. рублей получила Екатерина Савкина.

Альфа-Банк подарил автомобиль за участие в финансовом квесте

Всего в квесте приняли участие 25 852 человека, совершивших полтора миллиона транзакций. В среднем владельцы карточек совершали по 48 операций, а пик активности пришелся на 26 декабря. Были и рекордсмены: так, один участник совершил оплату на 34 900 рублей, другой – на 24 195 евро, а рекорд в американской валюте составил 18 600 долларов.

Средний возраст участника составил 34 года, при этом самому молодому едва исполнилось 13, а самый старший отметил 80-летие. Что интересно, мужчины оказались азартнее – на них пришлось 61% прохождений квеста. Самая активная возрастная группа – лица с 25 до 35 лет. Больше всего баллов набрано при покупке продуктов питания, на втором месте – активность на «планете развлечений».

Под стать масштабам игры и число победителей. Так, по 100 рублей выиграли 100 участников квеста. Среди тех, кто посетил все «планеты», разыграли 10 тыс. рублей, которые осчастливили Екатерину Савкину. А вот на автомобиль Hyundai Creta претендовали держатели карт Mastercard, которые справились минимум с 3 заданиями. Владельцем внедорожника стал Андрей Михайлов. Кроме того, участники получили призы от партнеров этапов – от ноутбуков до безлимитных абонементов в фитнес-клуб.

Напомним, финансовый квест проходил с 8 ноября по 26 января. Его участники оплачивали текущие расходы картами Альфа-Банка и накапливали баллы за покупки. Попутно надо было посещать тематические «планеты», такие как ЗОЖ, Электро, Фэшн или Холидэй. На каждой требовалось выполнить задание: оплатить «пластиком» продукты, устроить модный шопинг или открыть депозит. Чем больше баллов получено и заданий выполнено, тем выше были шансы выиграть призы.

 
 
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В Беларуси прошел масштабный финансовый квест, в котором приняло участие почти 26 тыс. человек. Альфа-Банк предложил азартным белорусам оплачивать картами...
 
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