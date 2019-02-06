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Госкомвоенпром планирует и в 2019 году превысить показатель экспорта в $1 млрд

07.02.2019 14:41 — Новости Экономики | БелТА  
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Госкомвоенпром планирует и в 2019 году превысить показатель экспорта в млрд

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома по итогам 2018 года превысил $1 млрд. ГВПК планирует удержать эту планку и в 2019-м, сообщил сегодня журналистам председатель комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем, что прибавим и в 2019 году. К такой цифре тяжело наращивать. Но пару процентов должны дать по расчетам", - отметил Роман Головченко.

Он добавил, что ГВПК удалось диверсифицировать экспорт по схеме "30-30-30". Основные рынки - РФ и другие страны СНГ, Африка и Азия. "Пропорциональное разделение дает нам определенную подушку безопасности, если на одном из сегментов рынка будет проседание", - пояснил председатель комитета.

"Сработали достаточно удачно по всем направлениям: и по гособоронзаказу, и по финансовым показателям деятельности предприятий, - добавил Роман Головченко. - По гособоронзаказу поставили в войска, отремонтировали, модернизировали более 780 образцов вооружений и военной техники. Это достаточно большая цифра, по целому ряду образов закончены опытно-конструкторские работы, приемка их начнется уже в этом году". В белорусские ВС поставлялись беспилотники, радио- и радиорелейные станции, бронированные машины.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Россией, Роман Головченко назвал его конструктивным и плодотворным. "У нас большой взаимный товарооборот по продукции военного назначения. По предварительным подсчетам, это порядка $600 млн в 2018 году. Белорусский экспорт в Россию превышает российский импорт в Беларусь. Очень большое число предприятий, около 300, работает по кооперации", - проинформировал он.-0-

Фото Максима Гучека

 
Теги: Минск
 
 
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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома по итогам 2018 года превысил $1 млрд. ГВПК планирует удержать эту планку и в 2019-м, сообщил сегодня...
 
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