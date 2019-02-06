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Сможет принять до 90 тысяч фур в год. В Оршанском районе открылся крупный логистический комплекс
07.02.2019 15:11 — Новости Экономики | Tut.by
В Болбасово Оршанского района заработал крупный логистический комплекс,
Новый комплекс может принимать до 90 тысяч фур в год. Здесь пересекаются магистрали Москва — Брест и Санкт-Петербург — Одесса. Это и крупный железнодорожный узел, а рядом завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая в будущем сможет принять любой грузовой самолет.
В перспективе работу здесь найдут 2 тыс. человек. Логистика — только первая часть амбициозного проекта. Следующий шаг — строительство авиатерминала, большого производственного корпуса и целого торгового города, где будут представлены товары со всего мира.
Сейчас под Оршей формируется первый экспортный состав в Китай. В ближайшие дни эшелон из 41 контейнера впервые отправится в китайский Наньчан. Расстояние поезд преодолеет за 10 дней, морским путем же нужно минимум 40 суток.
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Под крышей - территория с футбольное поле. Здесь же таможенный терминал: все административные процедуры перевозчики будут проходить в одном месте.
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