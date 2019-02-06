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Экспорт белорусских продуктов вырос на 5,3%, несмотря на проблемные вопросы с РФ

07.02.2019 15:06 — Новости Экономики | БДГ  
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За 2018 год объемы экспорта белорусского продовольствия увеличились на 5,3% по сравнению с 2017 годом и составил $5,235 млрд.

Об этом заявил руководитель главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов 7 февраля на пресс-брифинге в Минске.

По его словам, валютная выручка за минувший год оказалась на $263,7 млн больше, чем в 2017 году. Рост экспорта стал возможен несмотря на проблемные вопросы с российской стороной и ограничения поставок в РФ.

«Прошлый год можно охарактеризовать как удачный год для мясников. Такого не скажешь о молочном направлении: цены были ниже в среднем на 10%», - отметил Богданов.

Он отметил, что выручка от мясного экспорта составила почти $1 млрд. Экспорт молочных продуктов принес $2,03 млрд. На мясо-молочную продукцию приходится около 60% экспортной выручки агропродовольственного сектора.

 
Теги: Минск
 
 
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За 2018 год объемы экспорта белорусского продовольствия увеличились на 5,3% по сравнению с 2017 годом и составил $5,235 млрд.
 
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