Экспорт белорусских продуктов вырос на 5,3%, несмотря на проблемные вопросы с РФ

За 2018 год объемы экспорта белорусского продовольствия увеличились на 5,3% по сравнению с 2017 годом и составил $5,235 млрд.

Об этом заявил руководитель главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов 7 февраля на пресс-брифинге в Минске.

По его словам, валютная выручка за минувший год оказалась на $263,7 млн больше, чем в 2017 году. Рост экспорта стал возможен несмотря на проблемные вопросы с российской стороной и ограничения поставок в РФ.

«Прошлый год можно охарактеризовать как удачный год для мясников. Такого не скажешь о молочном направлении: цены были ниже в среднем на 10%», - отметил Богданов.

Он отметил, что выручка от мясного экспорта составила почти $1 млрд. Экспорт молочных продуктов принес $2,03 млрд. На мясо-молочную продукцию приходится около 60% экспортной выручки агропродовольственного сектора.