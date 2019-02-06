Одноклассники запустили чат со службой поддержки в анонимном режиме

Одноклассники первыми из соцсетей стали помогать неавторизованным пользователям в онлайн-чате. Вопросы о смене пароля или удаленном профиле теперь можно решить в личной переписке с сотрудниками поддержки, без входа на страницу в соцсети.

Неавторизованные пользователи оставляют 70% обращений в службу поддержки ОК. В онлайн-чате общение происходит быстрее, чем в почте — а значит, на восстановление доступа к странице в соцсети понадобится меньше времени. Раньше общение со службой поддержки происходило только в почте, и на ответ уходило порядка 2 часов. Теперь среднее время ответа не превышает 2-5 минут, а восстановление профиля занимает всего 15-20 минут — в пять раз меньше, чем по почте.

Пока в чате можно отправить в службу поддержки некоторые из типовых обращений. Например, если не приходит код восстановления пароля, или не получается восстановить профиль по номеру телефона. В дальнейшем все вопросы из анонимного режима будут обрабатываться в чате.

Новая возможность доступна в веб-версии соцсети. Чтобы открыть чат со службой поддержки, нужно нажать кнопку «Забыл пароль?», найти свой профиль и после этого кликнуть на ссылку «Свяжитесь с нами». После заполнения формы в нижнем углу экрана откроется чат со службой поддержки.

В дальнейшем общение пользователей в анонимном режиме со службой поддержки будет происходить в автоматическом режиме: часть обращений будет обрабатывать специальный чат-бот. Кроме того, онлайн-чат станет доступен в мобильной версии ОК и приложениях соцсети для iOS и Android.

Служба поддержки прямо в сервисе сообщений ОК для авторизованных пользователей впервые заработала в 2017 году. За это время среднее время ответа сократилось в 7 раз и сейчас составляет порядка 3 минут. Благодаря этому в сутки поддержка социальной сети отвечает более чем на 10 тысяч вопросов от пользователей.