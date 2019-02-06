Минсельхозпрод отмечает позитивные сдвиги в снятии ограничений на поставки продовольствия в РФ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отмечает позитивные сдвиги в части снятия ограничений на поставки белорусского продовольствия в Россию, сообщает interfax.by .



Алексей Богданов. Фото: Facebook / Алексей Богданов

«Хотел бы отметить положительный аспект с точки зрения работы двух ветеринарных ведомств. Ведется активная работа. Практически все вопросы к концу прошлого года были сняты по закрытым (на поставки в РФ. — ИФ) предприятиям. Сейчас идет активный диалог по исполнению „дорожной карты“, которая была выработана в свое время. И работа по ней уже практически завершена», — заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на брифинге в Минске в четверг.

«Я не вижу проблем с текущими вопросами, которые есть. Есть понимание у двух сторон. Ведется работа по устранению недостатков. Ситуация не представляется проблематичной» — продолжил он.

Богданов также назвал успешными переговоры, которые прошли на текущей неделе в Москве на уровне вице-премьеров двух стран Михаила Русого и Алексея Гордеева. «В позитивном ключе был диалог», — заметил представитель Минсельхоза.

Начальник управления уточнил, что стороны обсуждали вопросы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в рамках Союзного государства, «чтобы двум странам было выгодно работать и мы избегали всяких конфликтных ситуаций по поставкам той или иной продукции».

По его словам, Беларусь, в частности, предложила определенный механизм исполнения и контроля ежегодного прогнозного баланса спроса и предложения Союзного государства. «Механизм исполнения выработан. Мы разбили объемы поставок молока и молокопродуктов помесячно и договорились, что будем контролировать их исполнение в рамках рабочих групп, которые будут собираться один раз в квартал на площадке Посткома Союзного государства», — рассказал Богданов.

Стороны договорились продолжить работу по унификации пересчета коэффициентов молока из готовой продукции, а также товарной номенклатуры. «Это позволит унифицировать подходы к составлению балансов и их учета», — пояснил представитель Минсельхозпрода.

Он уточнил, что эти вопросы будут обсуждаться в рамках ближайшей совместной коллеги аграрных ведомств двух стран, которую планируется провести в марте-апреле текущего года в Минске.