﻿ Глава Госкомвоенпрома: Продавать МЗКТ не будем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Госкомвоенпрома: Продавать МЗКТ не будем

07.02.2019 15:40 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Возможную продажу Минского завода колесных тягачей председатель Госкомвоенпрома Беларуси Роман Головченко назвал досужими домыслами.


Фото: пресс-служба компании

— Хочу развеять весь туман над этой ситуацией. Никаких разговоров о продаже, отчуждении или обмене не ведется. Переговоры о продаже обсуждались какое-то время назад, но тема была закрыта в силу обстоятельств. Сейчас ее никто не педалирует. Не следует привязывать конъюнктурные вещи к работе МЗКТ, — заявил он.

Комментируя визит российского посла на завод МЗКТ, Роман Головченко отметил, что Михаил Бабич посещал предприятие в рамках своей деятельности как посла. «Потому что он должен знакомиться с основными предприятиями, которые работают в стране его аккредитации и поставляют свою продукцию в Россию», — пояснил глава Госкомвоенпрома.

По словам Романа Головченко, российскому послу была показана техника и оборудование, на котором она производится, и рассказано, на каких условиях она поставляется.

— Михаил Бабич высоко оценил уровень, который был достигнут предприятием. Но никаких торгов не происходит — все это досужие домыслы на фоне нашей работы с российскими партнерами, — подчеркнул Роман Головченко.

Также председатель Госкомвоенпрома отметил, что заказы на предприятии есть до 2025 года. Это шасси для ПВО, броневики и другая техника — МЗКТ диверсифицирует поставки и осваивает новые сегменты.

Напомним, 21 января посол России в Беларуси Михаил Бабич посетил МЗКТ. После этого ряд аналитиков предположили, что Москва, воспользовавшись финансовыми трудностями Минска из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, предпримет очередную попытку купить Минский завод колесных тягачей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Никаких разговоров о продаже, отчуждении или обмене не ведется. Переговоры о продаже обсуждались какое то время назад, но она была закрыт в силу обстоятельств....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минсельхозпрод отмечает позитивные сдвиги в снятии ограничений на поставки продовольствия в РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика