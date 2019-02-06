Глава Госкомвоенпрома: Продавать МЗКТ не будем

Возможную продажу Минского завода колесных тягачей председатель Госкомвоенпрома Беларуси Роман Головченко назвал досужими домыслами.



Фото: пресс-служба компании

— Хочу развеять весь туман над этой ситуацией. Никаких разговоров о продаже, отчуждении или обмене не ведется. Переговоры о продаже обсуждались какое-то время назад, но тема была закрыта в силу обстоятельств. Сейчас ее никто не педалирует. Не следует привязывать конъюнктурные вещи к работе МЗКТ, — заявил он.

Комментируя визит российского посла на завод МЗКТ, Роман Головченко отметил, что Михаил Бабич посещал предприятие в рамках своей деятельности как посла. «Потому что он должен знакомиться с основными предприятиями, которые работают в стране его аккредитации и поставляют свою продукцию в Россию», — пояснил глава Госкомвоенпрома.

По словам Романа Головченко, российскому послу была показана техника и оборудование, на котором она производится, и рассказано, на каких условиях она поставляется.

— Михаил Бабич высоко оценил уровень, который был достигнут предприятием. Но никаких торгов не происходит — все это досужие домыслы на фоне нашей работы с российскими партнерами, — подчеркнул Роман Головченко.

Также председатель Госкомвоенпрома отметил, что заказы на предприятии есть до 2025 года. Это шасси для ПВО, броневики и другая техника — МЗКТ диверсифицирует поставки и осваивает новые сегменты.

Напомним, 21 января посол России в Беларуси Михаил Бабич посетил МЗКТ . После этого ряд аналитиков предположили, что Москва, воспользовавшись финансовыми трудностями Минска из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли, предпримет очередную попытку купить Минский завод колесных тягачей.