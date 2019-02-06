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О занятости населения и начисленной заработной плате работников Сморгонского района в 2018 году

07.02.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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В экономике Сморгонского района в 2018 году было занято 21,2 тыс. человек.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в 2018 году составила 793,4 рубля, в том числе в декабре 2018 г. – 895,7 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2018 г. на 9,6%, или на 78,8 рубля.

Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2018 г. по сравнению с ноябрем 2018 г. увеличилась на 8,7%.

О занятости населения и начисленной заработной плате работников Сморгонского района в 2018 году

В промышленности средняя заработная плата в декабре 2018 г. составила 989,1 рубля, в строительстве – 843,1 рубля, на транспорте – 1 180,3 рубля, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 784,5 рубля, в образовании – 680,8 рубля. Заработная плата работников здравоохранения и социальных услуг в декабре 2018 г. сложилась в размере 890,4 рубля, в том числе в области здравоохранения – 936,3 рубля.

Главное статистическое управление Гродненской области.

 
 
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В экономике Сморгонского района в 2018 году было занято 21,2 тыс. человек.
 
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