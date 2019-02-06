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Зась о своем назначении генсеком ОДКБ: Армения не отвечает на предложение о встрече
07.02.2019 16:03 — Новости Экономики | Tut.by
Процесс утверждения в должности генсека ОДКБ пока никак не продвигается, руководство Армении пока не отвечает на просьбу о встрече с белорусским претендентом на эту должность Станиславом Засем. Об этом сам госсекретарь Совбеза Беларуси Зась сообщил журналистам после заседания коллегии Госкомвоенпрома.
— Процесс пока никак не продвигается, — сказал Зась, отметив, что встреча с премьер-министром Армении еще не состоялась. — Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны, и пока ответа не получили. Все остальные государства — члены ОДКБ выразили поддержку кандидатуре от Беларуси.
На вопрос, можно ли принять решение без согласия Армении, Зась ответил:
— В уставе [ОДКБ] предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом, но это не самый лучший вариант, конечно же. Такие решения должны приниматься консенсусом. Это залог для нормальной, бесперебойной работы.
Вакансия генсека
Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.
С 8 ноября главы стран — участниц организации не могут согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси
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«Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны, и пока ответа не получили», - заявил Станислав Зась, белорусский кандидат на...
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