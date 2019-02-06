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Зась о своем назначении генсеком ОДКБ: Армения не отвечает на предложение о встрече

07.02.2019 16:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Процесс утверждения в должности генсека ОДКБ пока никак не продвигается, руководство Армении пока не отвечает на просьбу о встрече с белорусским претендентом на эту должность Станиславом Засем. Об этом сам госсекретарь Совбеза Беларуси Зась сообщил журналистам после заседания коллегии Госкомвоенпрома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Процесс пока никак не продвигается, — сказал Зась, отметив, что встреча с премьер-министром Армении еще не состоялась. — Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны, и пока ответа не получили. Все остальные государства — члены ОДКБ выразили поддержку кандидатуре от Беларуси.

На вопрос, можно ли принять решение без согласия Армении, Зась ответил:

— В уставе [ОДКБ] предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом, но это не самый лучший вариант, конечно же. Такие решения должны приниматься консенсусом. Это залог для нормальной, бесперебойной работы.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.

Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

С 8 ноября главы стран — участниц организации не могут согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси. В Ереване заявили, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ пока не решен. Такую же позицию озвучили и в Кремле.

 
 
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«Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны, и пока ответа не получили», - заявил Станислав Зась, белорусский кандидат на...
 
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