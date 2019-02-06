Равков: В ответ на выход США из ДРСМД будем укреплять Вооруженные силы и союз с Россией

Министр обороны Беларуси Андрей Равков считает важным укрепление союза с Россией в условиях выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает interfax.by .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Будет сложно. Будем укреплять Вооруженные силы, укреплять обороноспособность, государственность. Укреплять Союз Беларуси и России — все это надо делать», — заявил Равков журналистам в четверг в Минске, комментируя последствия выхода США и России из ДРСМД.

Между тем он считает, что для национальной безопасности Беларуси принципиально новых угроз не появилось. «Новых (угроз) не появилось. Все старые, все знакомые», — добавил министр.

Ранее посол России в Минске Михаил Бабич заявил , что Москва не рассматривает вопрос размещения своих ракет в Беларуси в ответ на выход США из ДРСМД.

Почему США приостанавливают участие в ДРСМД

2 февраля истек ультиматум , который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729: в США считают, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия обвинения отвергла , выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп сообщил , что США приостанавливают участие в ДРСМД, но заявляют о готовности возобновить переговоры с Россией. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля заявил , что РФ предпримет «зеркальный ответ».

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», — прокомментировал белорусский МИД решение США.