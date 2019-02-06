ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Равков: В ответ на выход США из ДРСМД будем укреплять Вооруженные силы и союз с Россией

07.02.2019 16:39 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр обороны Беларуси Андрей Равков считает важным укрепление союза с Россией в условиях выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает interfax.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Будет сложно. Будем укреплять Вооруженные силы, укреплять обороноспособность, государственность. Укреплять Союз Беларуси и России — все это надо делать», — заявил Равков журналистам в четверг в Минске, комментируя последствия выхода США и России из ДРСМД.

Между тем он считает, что для национальной безопасности Беларуси принципиально новых угроз не появилось. «Новых (угроз) не появилось. Все старые, все знакомые», — добавил министр.

Ранее посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Москва не рассматривает вопрос размещения своих ракет в Беларуси в ответ на выход США из ДРСМД.

Почему США приостанавливают участие в ДРСМД

2 февраля истек ультиматум, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729: в США считают, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия обвинения отвергла, выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США приостанавливают участие в ДРСМД, но заявляют о готовности возобновить переговоры с Россией. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ предпримет «зеркальный ответ».

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», — прокомментировал белорусский МИД решение США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Будет сложно. Будем укреплять Вооруженные силы, укреплять обороноспособность, государственность. Укреплять Союз Беларуси и России - все это надо делать», - заявил...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Зась о своем назначении генсеком ОДКБ: Армения не отвечает на предложение о встрече
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика