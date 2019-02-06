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Равков: В ответ на выход США из ДРСМД будем укреплять Вооруженные силы и союз с Россией
07.02.2019 16:39 — Новости Экономики | Tut.by
Министр обороны Беларуси Андрей Равков считает важным укрепление союза с Россией в условиях выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает
«Будет сложно. Будем укреплять Вооруженные силы, укреплять обороноспособность, государственность. Укреплять Союз Беларуси и России — все это надо делать», — заявил Равков журналистам в четверг в Минске, комментируя последствия выхода США и России из ДРСМД.
Между тем он считает, что для национальной безопасности Беларуси принципиально новых угроз не появилось. «Новых (угроз) не появилось. Все старые, все знакомые», — добавил министр.
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ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
«По нашему мнению, складывающаяся сегодня вокруг ДРСМД ситуация чревата эскалацией конфликтного потенциала и новым витком гонки вооружений, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для европейского континента», —
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«Будет сложно. Будем укреплять Вооруженные силы, укреплять обороноспособность, государственность. Укреплять Союз Беларуси и России - все это надо делать», - заявил...
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