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Жириновский: Лукашенко не хочет объединяться, а зря - мог бы быть Богданом Хмельницким

07.02.2019 16:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский посетовал в интервью «Аргументам и фактам», что президент Беларуси не хочет объединяться с Россией.


Фото: Reuters

Жириновского просили прокомментировать его инициативу о внесении в российскую конституцию поправку, согласно которой другие государства могли бы входить в состав РФ лишь по решению их парламента.

Когда, перечисляя возможных кандидатов на объединение с Россией, политик дошел до Беларуси, он сказал:

—  Лукашенко не хочет объединяться. И зря, я считаю. Это был бы самый лучший, самый надежный вариант. Он бы вошел в историю как белорусский Богдан Хмельницкий. Что ему мешает? Возможно, не хочет потерять свою выгоду. Если Евросоюз белорусам предложит: отделяйтесь от России окончательно, всё вам дадим, как Украине, примем в НАТО, в Евросоюз… Ведь вступившие в ЕС страны в течение 10 лет получают по 2−3 млрд евро в виде помощи для адаптации.

Напомним, в декабре прошлого года Жириновский высказал уверенность, что большинство белорусов выступают за вхождение страны в состав России.

— Александр Григорьевич хочет усидеть на двух табуретках. И суверенитет сберечь, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже. Так не бывает, — заявил тогда российский политик.

 
 
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал, что президент Беларуси не хочет объединяться с Россией.
 
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