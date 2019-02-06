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Мечислав Гриб собирает подписантов белорусской Конституции 1994 года

07.02.2019 17:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Экс-председатель Верховного Совета Беларуси Мечислав Гриб и инициативная группа бывших депутатов собирают бывших коллег по парламенту — депутатов 12-го созыва Верховного Совета. На встрече, которая пройдет 9 февраля, они планируют обсудить, как исполняется главный закон страны, принятый 25 лет назад.


Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

В инициативную группу, которая предложила собрать депутатов Верховного Совета 12-го созыва накануне 25-летия Конституции, вошли экс-депутаты Анатолий Лебедько, Олег Трусов, Сергей Антончик. Всего в парламенте тех лет работало 347 депутатов. Из них, по данным Мечислава Гриба, 130 уже нет в живых.

— Нас не так много осталось, и планы у нас скромные. Встретимся, посмотрим друга на друга — сейчас мы все одинаковые, среди нас начальников теперь нет. Обсудим, как исполняется сегодня наша Конституция, что ей угрожает. Возможно, сделаем какое-то заявление по укреплению суверенитета Беларуси, — говорит Мечислав Гриб.

Напомним, Конституция Республики Беларусь была принята 15 марта 1994 года. За 24 года в главный закон страны изменения и дополнения вносились дважды: по результатам референдумов в 1996 году, когда было решено принять Конституцию 1994 года с изменениями и дополнениями, предложенными президентом, и в 2004 году, когда из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока подряд.

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На встрече экс-депутаты планируют обсудить, как исполняется главный закон страны, принятый 25 лет назад.
 
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