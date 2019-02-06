«Витебские продукты» сливаются с «Витебскмясомолпромом»

Спустя 2,5 года после перехода торгового предприятия «Витебские продукты» под оперативное управление ОАО «Витебскмясомолпром» облисполком сделал следующий шаг по стабилизации работы региональной розничной сети. Недавно собрания акционеров двух ОАО одобрили сделку по слиянию этих компаний, цель — укрепить собственные позиции на рынке в условиях серьезно возросшей конкуренции. Подробности сообщают «Витебские вести».

После завершения реорганизации «Витебские продукты» перестанут существовать как юридическое лицо, но торговая марка сохранится, заверил заместитель генерального директора объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» Виталий Казак. Именно концерн исполняет функции органа владельческого надзора после передачи госпакета акций «Витебских продуктов» в областную коммунальную собственность.

По словам Виталия Казака, интеграция активов позволит повысить эффективность деятельности и управляемость торговой сети, вывести на новый уровень оперативность принятия решений. Это особенно важно для розницы, которая заточена под потребности клиента и должна быть готова быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Слияние будет проходить в виде реорганизации «Витебскмясомолпрома» путем присоединения к нему розничного торгового предприятия.

При этом минотарные акционеры «Витебских продуктов», которых более полутысячи, получат свою долю в уставном фонде реорганизованного акционерного общества пропорционально количеству принадлежащих им акций розничной компании. Для этого планируется дополнительный выпуск ценных бумаг на сумму, равную стоимости имущества присоединяемого ОАО. Голосовавшие против такой сделки акционеры могут предъявить письменное требование к ОАО о выкупе акций в период по 13 марта 2019 года.

По данным на 1 января 2018 года, акционерами «Витебских продуктов» являются 525 граждан и одно юридическое лицо.

Торговая сеть представлена 32 магазинами, в том числе в Витебском, Сенненском и Лиозненском районах.

ОАО «Витебскмясомолпром» специализируется на оптовой торговле семенами (кроме масличных культур) и молочными продуктами, более 60% выручки получает о этих видов деятельности и является базовым логистическим центром концерна «Мясо-молочные продукты».

По состоянию на 1 января 2018 года более 95% уставного фонда ОАО находится в областной коммунальной собственности. В числе акционеров одно юридическое лицо и 536 физических лиц, в том числе два нерезидента Республики Беларусь.

Напомним, недавно на «Витебскмясомолпроме» прогремел коррупционный скандал : за взятку в размере около 150 тыс. рублей были задержаны гендиректор предприятия, его бывший зам и глава частной компании. Действия должностных лиц предприятия, являющегося базовым логистическим центром Государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», позволяли не только получать заработную плату и поощрительные бонусы, в разы превышающие средние в отрасли по республике, но и получать взятки от представителей коммерческих организаций-партнеров. Выстроенная схема заключалась в привлечении к сотрудничеству субъектов хозяйствования частной формы собственности для создания цепочки необоснованного посредничества при закупке товаров для перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий области. В дальнейшем товары поставлялись по завышенной стоимости, что существенно отражалось на себестоимости продукции и конечной отпускной цене.