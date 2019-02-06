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Семашко уверен, что Путин и Лукашенко 13 февраля разрешат спор о налоговом маневре

07.02.2019 17:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Посол Беларуси в Москве Владимир Семашко убежден, что на встрече российского и белорусского лидера Владимира Путина и Александра Лукашенко 13 февраля в Сочи будет разрешен спор вокруг налогового маневра.


фото: TUT.BY

«Я почти на 100% убежден, что 13 февраля будет решение вопроса по налоговому маневру», — сказал Семашко в четверг журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что предыдущие переговоры двух лидеров прошли конструктивно и стороны сблизились в понимании, что «что-то надо делать».

Пока же в диалоге профильных вице-премьеров Беларуси и России «есть небольшие подвижки». «Но не те, которых мы ждем, пока о чем-то серьезном сказать не могу», — сказал сегодня вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, давая оценку переговорам по налоговому маневру и диалогу по ценам на газ для Беларуси с 2020 года.

При этом Ляшенко отметил, что «впереди намечены встречи глав государств, все основные вопросы будут там уже сниматься», сообщает interfax.by.

На прошлой неделе белорусская делегация во главе с Игорем Ляшенко проводила переговоры в Москве.

Вчера стало известно что Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 13 февраля в Сочи деятельность рабочей группы по интеграции двух стран.

По словам Семашко, выйти на «некую другую программу [по интеграции] займет полтора-два года, может быть и дольше». «Если единая валюта — почему бы и нет? Но должен быть эмиссионный центр, где на равных условиях мы принимаем решения. Единая налоговая система — почему бы и нет? Это сложный вопрос, это не будет решено за один или два месяца», — заключил посол.

Путин и Лукашенко провели три встречи в минувшем декабре, две из них — 25 и 29 декабря. Одно из главных разногласий на сегодня — налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. Беларусь хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Россия в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. По оценке Минска, налоговый маневр сулит дополнительные издержки за 2019−2024 годы, которые составят порядка 10−11 млрд долларов, в том числе — порядка 300−400 млн долларов в 2019 году.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Пока же в диалоге профильных вице-премьеров Беларуси и России «есть небольшие подвижки». «Но не те, которых мы ждем, пока о чем-то серьезном сказать не могу», -...
 
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