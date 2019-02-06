7 февраля, Рим /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована привлечь новые итальянские компании в свободные экономические зоны и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе рабочего визита в Италию, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне глава белорусского правительства провел встречу с заместителем председателя Совета Министров Италии, министром экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо. За последние 10 лет это первая встреча на уровне руководства правительств Беларуси и Италии.

"Мы обсуждали не только итоги совместного торгово-экономического сотрудничества, которое демонстрирует на протяжении нескольких лет устойчивый рост, но и переход к инвестиционному сотрудничеству. В Беларуси успешно работают около 260 итальянских компаний. Для них выделен целый промышленный округ в свободной экономической зоне "Брест". Там присутствует немного компаний, но на это есть ряд объективных причин. Мы вчера обсуждали, как можно привлечь туда новый итальянский капитал, какие производства можно перенести", - рассказал Сергей Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что для работы итальянского бизнеса созданы хорошие условия как в свободных экономических зонах, так и в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Коалиционное правительство в Италии сформировано примерно 8 месяцев назад, и, как отметил Сергей Румас, его цели во многом созвучны с тем, над чем работает белорусское правительство. "Большое внимание уделяется внутренней повестке дня, новое правительство очень внимательно смотрит на ситуацию с рабочими местами, социальной защитой работников - это как раз те направления, которыми занимается и белорусское правительство", - пояснил он.

Италия традиционно входит в число важных торговых партнеров Беларуси. Товарооборот между странами в 2018 году вырос по сравнению с 2017-м на 15,2% до $912,7 млн. Наибольшую долю в белорусском экспорте заняли калийные удобрения, металлопродукция, мебель, лесоматериалы.-0-