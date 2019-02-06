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Лукашенко освободил от должности первого заместителя главы КГК
07.02.2019 18:53 — Новости Экономики | Tut.by
Первый заместитель председателя КГК освобожден от должности указом Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
«Иван Романович освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Беларуси», — говорится в сообщении.
Причина освобождения от должности — «в связи с истечением срока действия контракта».
Романович был назначен первым замом в январе 2015 года.
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Причина освобождения от должности - «в связи с истечением срока действия контракта».
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