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Лукашенко освободил от должности первого заместителя главы КГК

07.02.2019 18:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Первый заместитель председателя КГК освобожден от должности указом Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.


Иван Романович. Фото: ostrovets.by

«Иван Романович освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета государственного контроля Беларуси», — говорится в сообщении.

Причина освобождения от должности — «в связи с истечением срока действия контракта».

Романович был назначен первым замом в январе 2015 года.

 
 
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Причина освобождения от должности - «в связи с истечением срока действия контракта».
 
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