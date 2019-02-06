Лукашенко одобрил создание национальных рейтинговых агентств

Нацбанк Беларуси наделен правом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств. Это следует из подписанного 7 февраля Александром Лукашенко указа № 42, которым корректируется устав Национального банка.



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В сообщении пресс-службы президента Беларуси говорится, что данная сфера является новым направлением для отечественного финансового рынка, и в Беларуси в настоящее время нет национальных рейтинговых агентств. Поэтому речь идет о создании законодательной основы в этом отношении, так как рейтинговые агентства являются неотъемлемой частью инфраструктуры финансового рынка.

Стоит отметить, что в 2015 году по инициативе Банка России было создано первое национальное рейтинговое агентство — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Это произошло в рамках нового регулирования рейтинговой отрасли в России и из-за недовольства политикой международных рейтинговых компаний Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s после присоединения Крыма и введения западных санкций.

Согласно Закону «О деятельности кредитных рейтинговых агентств», национальные кредитные рейтинги могут присваивать только агентства, аккредитованные Центробанком РФ и работающие в России как самостоятельные юридические лица. Таким на данный момент, помимо АКРА, является агентство «Эксперт РА».

Международные агентства S&P, Fitch и Moody’s продолжают присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале. Это же кажется и Беларуси.