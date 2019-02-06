В Беларуси определили организаторов закупок медицинских изделий и лекарств

Александр Лукашенко 7 февраля подписал указ № 40 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Документом предусматривается определить УП „Белмедтехника“, РУП „Белфармация“, подчиненные Минздраву, и РУП „Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр“, подчиненное Минтруда и соцзащиты, организаторами закупок медицинских изделий, запасных частей к ним, лекарственных средств и лечебного питания», — говорится в сообщении.

Там также указано, что указом предоставляется право заказчикам из числа государственных органов и организаций приобретать медицинские товары у данных организаторов без проведения процедур государственных закупок.

Напомним, 7 февраля один из белорусских бизнесменов, занимавшихся поставками медтехники, рассказал на условиях анонимности о причинах порождения коррупции в здравоохранении и почему появилось «дело медиков», по которому проходят подозреваемыми и обвиняемыми 93 человека , из них 63 — это бизнесмены и топ-менеджеры.

По его мнению, высокий уровень коррупции в этой сфере связан с указом № 366, принятым в 2005 году. Цель документа заключалась в недопустимости увеличения цен на лекарства и медтехнику. Он установил целый ряд жестких ограничений на предельные надбавки формирования цены ввозимых товаров независимо от количества посредников. Поставщиков также подкосил полный запрет Национального банка на авансирование импорта во время валютного кризиса. Также в качестве причин наш собеседник назвал централизацию закупок через структуры «Белмедтехники», ужесточение требований к регистрации медицинской техники и изделий медицинского назначения, усиление роли центра экспертиз Минздрава со значительным повышением цен на все эти процедур, ужесточение требований Госстандарта к медтехнике и соответственно рост цен за внесение их в госреестр.

Бизнесмен считает, что пути выхода из сложившейся ситуации с коррупцией достаточно просты и могут значительно уменьшить проблемы и для государства, и для бизнеса.

«Первое предложение — отменить указ № 366. Это полностью развяжет руки предпринимателям, но не увеличит цены на медицинскую продукцию в Беларуси», — говорит он.

Предприниматель также советует ликвидировать «Белмедтехнику» как организацию, изжившую себя на данном этапе. «Надо дать свободу и право медицинским учреждениям покупать в пределах существующих бюджетов то, что им больше подходит, а не то, что им навязывала „Белмедтехника“», — пояснил он.

Бизнесмен предлагает все тендеры на суммы свыше 500 тысяч долларов вывести за пределы страны и отдать структурам Всемирной организации здравоохранения. По его словам, такая схема была опробована в Грузии и показала очень неплохие результаты. По крайней мере, так об этом пишут местные СМИ. Наш собеседник также рекомендует признавать сертификаты компаний мирового уровня из стран Евросоюза и США.