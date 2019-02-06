|
Скамью Клинтонов в Куропатах снова разрушили. Теперь окончательно
07.02.2019 20:00 — Новости Экономики | Tut.by
Мемориальный знак «скамья Клинтона» в Куропатах разрушили второй раз за месяц. Об этом сообщает
«Насчитали более 14 кусков. 4 относительно большие лежат на постаменте, другие разбросаны вокруг, венок также разрушен. Постамент целый, но скамья разрушена. Причем видно, что целая дорога вытоптана от леса до скамьи. Видимо, не один раз туда-сюда ходили. Возможно, и не один человек», — рассказала Шапутько.
Когда именно произошел очередной акт вандализма, она не знает. На месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, 1 февраля неизвестные
«Скамья Клинтона» — мемориальный знак памяти жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты, открытый в 1994 году президентом США Биллом Клинтоном во время визита в Минск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мемориальный знак «скамья Клинтона» в Куропатах разрушили второй раз за месяц.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)