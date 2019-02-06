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Скамью Клинтонов в Куропатах снова разрушили. Теперь окончательно

07.02.2019 20:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мемориальный знак «скамья Клинтона» в Куропатах разрушили второй раз за месяц. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на активистку Анну Шапутько.


Фото: "Радыё Свабода"

«Насчитали более 14 кусков. 4 относительно большие лежат на постаменте, другие разбросаны вокруг, венок также разрушен. Постамент целый, но скамья разрушена. Причем видно, что целая дорога вытоптана от леса до скамьи. Видимо, не один раз туда-сюда ходили. Возможно, и не один человек», — рассказала Шапутько.

Когда именно произошел очередной акт вандализма, она не знает. На месте происшествия работают правоохранители.


Фото: "Радыё Свабода"

Напомним, 1 февраля неизвестные разбили «скамью Клинтона» в урочище Куропаты. Следственный комитет проводит уголовное дело за вандализм. Посольство США призвало белорусские власти расследовать происшествие и наказать вандалов.

«Скамья Клинтона» — мемориальный знак памяти жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты, открытый в 1994 году президентом США Биллом Клинтоном во время визита в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Мемориальный знак «скамья Клинтона» в Куропатах разрушили второй раз за месяц.
 
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