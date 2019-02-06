Правительство будет более жестко подходить к оценке работы директоров предприятий - Румас

Фото из архива

7 февраля, Рим /Корр. БЕЛТА/. Правительство будет более жестко подходить к оценке работы директоров предприятий. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, говоря о принимаемых мерах по итогам совещания главы государства с экономическим блоком 5 февраля , передает корреспондент БЕЛТА.

"Абсолютно прав глава государства - необходимо более жестко подходить к оценке работы директоров предприятий. Это не нормальная ситуация, когда одни и те же люди обещают, не выполняют и потом обращаются за новой порцией поддержки. Поэтому, наверное, с кем-то из руководителей этих предприятий придется расстаться, чтобы новые люди могли с чистого листа подписаться под обязательствами, которые предусматривают жесткий возврат вложенных страной, коммерческими банками средств в реализацию тех или иных проектов", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр разделяет позицию, что надо вообще уходить от практики оказания господдержки предприятиям. "Ведь по некоторым предприятиям господдержка действительно оказывается во второй или третий раз, поэтому правительство сделает выводы из этой ситуации", - заверил он.

По его словам, за почти полгода работы правительство внесло порядка пяти предложений об оказании государственной поддержки крупным системообразующим предприятиям. Вместе с тем, как пояснил Сергей Румас, эти предложения не предусматривали выделения новых объемов финансирования. "По каждому из этих предприятий 2-3 года назад было принято решение о предоставлении им господдержки с определенными графиками ее возврата. Сейчас настали сроки возврата средств, но мы видим, что предприятия в сегодняшних условиях не в состоянии единомоментно вернуть эту государственную поддержку, на это есть целый ряд причин", - рассказал премьер-министр.

Просьба правительства заключается в том, чтобы перспективным предприятиям предоставить большую отсрочку по возврату ранее выданных кредитов. В качестве примера Сергей Румас привел предприятие "Гомельстекло", 2018 год оно закончило с хорошей рентабельностью - порядка 27%. Но даже такая высокая рентабельность не позволила ему в течение трех лет вернуть средства, которые были вложены в модернизацию. "Правительство провело переговоры со всеми коммерческими банками, которые участвовали в модернизации предприятия, нашло с ними понимание. Сегодня эти кредиты обслуживаются, некоторые даже досрочно гасятся, но вместе с тем единомоментно погасить всю кредитную задолженность предприятие не в состоянии. Поэтому после глубокой проработки и достижения договоренности между банками, правительством и бюджетом комплексный пакет документов внесен на рассмотрение главы государства", - отметил премьер-министр.-0-