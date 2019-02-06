Улучшение позиции Беларуси в рейтинге ОЭСР может обсуждаться в 2020 году - Ермолович

Во время встречи

7 февраля, Рим /Корр. БЕЛТА/. Улучшение позиции Беларуси в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по классификации кредитного риска может обсуждаться в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович по итогам встречи с министром экономики и финансов Италии Джованни Триа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не исключено, что в 2020 году мы опять вернемся к обсуждению в рамках стран ОЭСР, в том числе включая Италию, вопроса о переводе Беларуси из шестой в пятую группу. На это будут влиять макроэкономические показатели, монетарная и бюджетная политика и ее результаты. Такая возможность перехода не исключается", - отметил Максим Ермолович.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в финансовом секторе Беларуси и Италии, а также по линии Беларусь-ЕС. Речь шла в том числе об условиях работы в Беларуси Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

По словам Максима Ермоловича, Италия всегда занимала конструктивную позицию в развитии торговых отношений с Беларусью, сейчас страны переходят к более широкому инвестиционному сотрудничеству. Сегодня стороны договорились активизировать сотрудничество Министерства финансов Беларуси и Министерства экономики и финансов Италии, а также деловых кругов двух стран. Не исключено, что в Беларусь будут приходить не только частные итальянские компании, но и государственные. Новые проекты могут появиться в энергетике и машиностроении.

"В Италии очень внимательно следят за реформами, которые происходят в Беларуси. Джованни Триа высоко оценил результаты работы правительства и достижения в макроэкономике в прошлые годы. Эти изменения позволили Италии более позитивно и оптимистично смотреть и на наши торговые и инвестиционные отношения", - резюмировал Максим Ермолович.

Повышение позиции в рейтинге ОЭСР позволит снизить стоимость кредитных ресурсов для белорусских предприятий. Позиция Беларуси в последний раз была улучшена в начале 2018 года - страна переведена в более высокую, шестую группу. Тогда позиция Беларуси в классификации улучшилась впервые с 1999 года.-0-