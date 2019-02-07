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Областная инспекция Госстандарта запретила реализацию 2280 партий товаров из Средней Азии

08.02.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Магазины с такими названиями, как «Твой рай», «Одежда для всех», «Азамат», «Большой выбор», «Нарасхват», принадлежат разным юридическим лицам, но между ними много сходств. Покупателям предлагается большой выбор товаров легкой промышленности производства среднеазиатских стран и, главное, по низким ценам. 
 
 
Как сообщили в областной инспекции Госстандарта, отсутствие документов о подтверждении соответствия и обязательной информации на маркировке товара – основные нарушения, с которыми столкнулись специалисты во время мониторингов этих магазинов. 
 
Установлено, что практически весь товар в магазинах «по низким ценам» маркируется на месте, в торговых точках. Большую часть продукции нет возможности идентифицировать из-за отсутствия полной информации о ней. Невозможно установить изготовителя и его юридический адрес, так как маркировка не содержит эти данных. В маркировке также отсутствуют указания на модель, артикул изделия, вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале изделия, а также дата изготовления. Нередко размер товара не соответствовал типовой размерной шкале, отсутствовали документы, которые подтверждают его безопасность и соответствие техническим регламентам Таможенного союза. Зачастую, на товаре имеется вся обязательная информация, однако у специалистов она вызывает сомнения. Например, на маркировке товаров для детей заявлено, что вещи изготовлены из хлопка, но даже при внешнем осмотре можно предположить, что сырье содержит синтетические волокна. 

Областная инспекция Госстандарта запретила реализацию 2280 партий товаров из Средней Азии
 
– Мониторинги были проведены в отношении 62 субъектов хозяйствования, торговавших товарами легкой промышленности из Средней Азии по низким ценам. Осмотру и оценке была подвергнута продукция по 2308 наименованиям, из которых вопросы вызывали 99,4 процентов от общего числа. Указанным субъектам предпринимательства были выданы предписания о запрете реализации 2280 партий продукции на общую сумму около 234 тысяч рублей. За нарушение действующего законодательства составлено 65 протоколов об административных правонарушениях, – рассказала начальник отдела государственного надзора за соблюдением технических регламентов и стандартов областной инспекции Госстандарта Галина Валентукевич. 
 
 
 
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Магазины с такими названиями, как «Твой рай», «Одежда для всех», «Азамат», «Большой выбор», «Нарасхват», принадлежат разным юридическим лицам, но между ними много...
 
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