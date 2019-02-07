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Областная инспекция Госстандарта запретила реализацию 2280 партий товаров из Средней Азии
08.02.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам
Магазины с такими названиями, как «Твой рай», «Одежда для всех», «Азамат», «Большой выбор», «Нарасхват», принадлежат разным
Как сообщили в областной инспекции Госстандарта, отсутствие документов о подтверждении соответствия и обязательной информации на
Установлено, что практически весь товар в магазинах «по низким ценам» маркируется на месте, в торговых точках. Большую часть продукции нет возможности идентифицировать из-за отсутствия полной информации о ней. Невозможно установить изготовителя и его
– Мониторинги были проведены в отношении 62 субъектов хозяйствования, торговавших товарами легкой промышленности из Средней Азии по низким ценам. Осмотру и оценке была подвергнута продукция по 2308 наименованиям, из которых вопросы вызывали 99,4 процентов от общего числа. Указанным субъектам предпринимательства были выданы предписания о запрете реализации 2280 партий продукции на общую сумму около 234 тысяч рублей. За нарушение действующего законодательства составлено 65 протоколов об административных правонарушениях, – рассказала начальник отдела государственного надзора за соблюдением технических регламентов и стандартов областной инспекции Госстандарта Галина Валентукевич.
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Магазины с такими названиями, как «Твой рай», «Одежда для всех», «Азамат», «Большой выбор», «Нарасхват», принадлежат разным юридическим лицам, но между ними много...
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