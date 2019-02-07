В 2019 году в Беларуси выпустят обновленные купюры

В текущем году Национальный банк Беларуси планирует выпустить в оборот обновленные купюры и монеты определенного номинала.

Обновлении денежных знаков говорили 7 февраля в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1». Сюжет был посвящен встрече президента Беларуси и главы Нацбанка. В сюжете на государственном телевидении говорилось о том, что в Беларуси появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты — 1, 2 копейки и 2 рубля. Чем они будут отличаться от тех, что находятся в обороте сейчас - не уточняется.

Накануне Александр Лукашенко принимал председателя правления Национального банка Павла Каллаура. Во время встречи президент поблагодарил главу НББ за стабильность финансового рынка.