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В 2019 году в Беларуси выпустят обновленные купюры
08.02.2019 09:37 — Новости Экономики | БДГ
В текущем году Национальный банк Беларуси планирует выпустить в оборот обновленные купюры и монеты определенного номинала.
Обновлении денежных знаков говорили 7 февраля в эфире программы «Панорама» на телеканале «Беларусь-1». Сюжет был посвящен встрече президента Беларуси и главы Нацбанка. В сюжете на государственном телевидении говорилось о том, что в Беларуси появятся обновленные купюры номиналом 5 и 10 рублей, а также монеты — 1, 2 копейки и 2 рубля. Чем они будут отличаться от тех, что находятся в обороте сейчас - не уточняется.
Накануне Александр Лукашенко
Отметим, что Александр Лукашенко 4 ноября 2015 года подписал указ №450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь». Согласно документу, с белорусских денег образца 2000 года
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В текущем году Национальный банк Беларуси планирует выпустить в оборот обновленные купюры и монеты определенного номинала.
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