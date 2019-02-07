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Сладости для радости

08.02.2019 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
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Сладости для радости

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Магазин под таким названием открыл свои двери для покупателей первого декабря по ул. Терешковой в Столине (расположен бок о бок с магазином «5 элемент»). Каждая уютная полочка тут создана для них – для сладкоежек. Тут есть чем порадовать и детей, и взрослых.
Начнём с первых. Разноцветный весовой мармелад, зефирки, конфетки всех форматов, натуральные соки и различные газировки соблазняют буквально прямо с порога.
Взрослых порадует наличие в магазине кофе-машины и ароматный кофе – латте и капучино (кстати, по неожиданно приятной цене!). А к ним – около 50 наименований печенья. Есть, разумеется, и шоколад, и пирожные, и другие… враги фигуры и друзья мозга. Казалось бы, обычный «репертуар» (в смысле, ассортимент) любого магазина с вкусняшками, но нет. Есть тут действительно не банальные вещи, на которые стоит обратить внимание тем, кто любит делать красивые подарки. Например, как вам идея открытки, в которой кроме тёплых пожеланий спрятано 4 мини-шоколадки? Или печенье с предсказаниями в подарочной коробочке? Или чай в жизнерадостной упаковке с пожеланиями виновнику торжества? Приятное дополнение к подарку, который запомнится такими милыми мелочами.
Хозяйка магазина Наталья Печонко, которая, кстати, сама сладкоежка, рассказала мне о том, как возникла идея открыть именно ТАКОЙ магазин:
– Хотелось сделать то, чего нет у других: что-то не банальное, интересное. Я – мама двоих детей. И знаю, что любят дети… Так всё и началось.
Корреспонденту кажется, что задуманное получилось…
Лилия ГУЩА
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Магазин под таким названием открыл свои двери для покупателей первого декабря по ул. Терешковой в Столине (расположен бок о бок
 
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