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Получив «потысяче», население не пошло в обменники. Покупка валюты в январе снизилась
08.02.2019 10:32 — Новости Экономики | Tut.by
Тридцать шестой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, в январе синхронно снизив и покупку, и продажу валюты,
В январе граждане сдали на 3,6% меньше валюты, чем в декабре, — 562,9 млн долларов. Покупка упала на 9,4% — до 481,2 млн долларов.
Объем чистой продажи валюты с начала осени заметно недотягивает до начала года и прошлого года, когда сальдо было ближе к 200 млн долларов. Январский уровень — 81,7 млн долларов.
Однако с учетом безналичных операций продажа превысила покупку всего на 5,8 млн долларов.
Эксперты говорили о том, что валютные запасы белорусов могут иссякнуть и при условии сохранения высокого спроса на валюту со стороны предприятий давление на рубль будет увеличиваться.
За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже, чем два года назад. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.
Субъекты хозяйствования в прошлом году были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 672,4 млн долларов), и в январе покупка незначительно, на 66,6 млн долларов, но превысила продажу.
Традиционно у белорусов растет интерес к валюте при увеличении зарплат, которые в декабре
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Тридцать шестой месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, в январе синхронно снизив и покупку, и продажу валюты, согласно материалам...
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