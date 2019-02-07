Беларусь в Женеве осудили за выбор площадки для АЭС, Литва считает это историческим решением

Стороны Конвенции Эспо считают, что Беларусь нарушила конвенцию, когда не обосновала окончательное решение избрать Островец в качестве площадки для строительства атомной станции. Об этом говорится в решении принятом на заседании сторон Конвенции в Женеве.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Конвенция Эспо — (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) — международное соглашение, инициированное Европейской экономической комиссией ООН, подписанное в Эспоо (Финляндия) в 1991 году и вступившее в силу в 1997 году. Согласно конвенции, процедура оценки воздействия на окружающую среду (включающая публичные обсуждения) потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, которые могут быть затронуты воздействием этих объектов.

Комитет по выполнению Конвенции пришел к выводу, что в оценке воздействия БелАЭС на окружающую среду «упоминаются альтернативные места размещения атомной электростанции и критерии выбора площадки, но не приводится достаточной информации в поддержку и обоснование выбора Островецкой площадки для принятия окончательного решения в отношении этой деятельности в соответствии с конвенцией».

МИД: В ЕС идут на поводу официального Вильнюса

Таким решением сторон Конвенции Эспо в белорусском МИД были «глубоко разочарованы».

«Профильный Комитет даже не потрудился разъяснить, насколько недостаточной была белорусская информация. Наверное, потому, что критерия достаточности нет как в самой Конвенции, так и в документах, определяющих правила работы Комитета по ее применению. При этом в нарушение процедур работы Комитета Беларусь была лишена возможности официально прокомментировать необоснованные претензии к ней», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что «антибелорусское решение» было принято по инициативе делегации Европейского союза в угоду Литве. А результат голосования был заранее предопределен «блоковой дисциплиной» стран ЕС, которые составляют большинство членов Конвенции.

«Идя на поводу официального Вильнюса, ЕС „не заметил“ того, что почти восемь лет правительство Беларуси активно сотрудничало с Комитетом по имплементации положений Конвенции Эспо в рамках рассмотрения литовской жалобы. Действуя в духе доброй воли, мы неоднократно инициировали диалог по этой теме с Литвой, которая под любыми предлогами избегала конструктивного взаимодействия», — говорят в МИД.

В министерстве также считают, что вопрос противостояния проекту Белорусской АЭС приобрел в литовской политической среде характер навязчивой идеи.

«Уничтожив собственную ядерную энергетику и отказавшись от белорусских предложений строить АЭС совместно, литовским политикам, очевидно, не остается ничего другого, как пытаться переложить бремя ответственности перед избирателями с больной головы на здоровую. Решение совещания сторон Конвенции Эспо никоим образом не касается вопросов безопасности БелАЭС. Эта тема находится вне мандата данной Конвенции. Увязывая эти вопросы, литовская сторона намеренно вводит всех в заблуждение», — комментируют в МИД.

В ведомстве также добавили, что белорусская сторона сделает выводы из действий сторон Конвенции Эспо и учтет их при формировании двусторонних отношений в будущем.

Минприроды: Подорвано доверие к конвенции и целесообразность участия в ней

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды заявило , что решение заседания Конвеции не препятствует завершению строительства станции и реализации планируемой деятельности. Само же решение, считают в министерстве, было принято с нарушением правил процедуры Конвенции, поскольку белорусской стороне не предоставили возможность прокомментировать новый вывод Комитета.

«Из-за неконструктивной политизированной позиции Литвы о месте размещения АЭС, достигнуть оптимального взаимодействия в рамках заключения двустороннего соглашения по осуществлению Конвенции, а также по послепроектному анализу, как это было рекомендовано Совещанием Сторон, не удалось», — объясняют в ведомстве.

В Минприроды считают, что в отношении Беларуси на совещании сторон конвенции был использован «контрпродуктивный и дискриминационный подход». Это обстоятельство «подрывает доверие к механизму соблюдения конвенции и в принципе ставит под сомнение ее дееспособность», считают в ведомстве.

«Фактически сегодняшний прецедент легализовал манипулирование конвенцией, — утверждает Минприроды. — Доведение обсуждения вопросов соблюдения до вынужденного голосования, результаты которого заранее очевидны (Евросоюз голосует единым блоком в 28 голосов вне зависимости от присутствия всех стран — членов ЕС на заседании), не исчерпав все средства для достижения консенсуса, серьезно подорвало доверие к конвенции, а также целесообразность участия в ней».

Литовская сторона: Решение максимально благоприятное для Литвы

Литовская сторона еще до встречи в Женеве заявила , что надеется, что на ней будет заявлено, что избрание площадки для строительства Белорусской АЭС (БелАЭС), находящейся рядом с границей Литвы, в Островце, было совершено ненадлежащим образом, с нарушением конвенции.

После заседания министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, возглавлявший делегацию Литвы в Швейцарии, заявил, что это историческое решение, показывающее, что жалоба Литвы относительно АЭС была обоснованной.

«Решение максимально благоприятное для Литвы. Сегодня в соглашении стран (членов конвенции — Прим.) был утвержден вывод о том, что Беларусь при строительстве БелАЭС нарушила международные соглашения и конкретно Конвенцию Эспоо, и нарушила эту конвенцию по трем статьям. Так что это окончательное решение», — сказал Вайчюнас.