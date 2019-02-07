ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ИАЦ: Белорусы все больше поддерживают смертную казнь

08.02.2019 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доля белорусов, которые поддерживают применение смертной казни, выросла с 52% в 2016 году до 60% в 2017-м, показал опрос Информационно-аналитического центра при Администрации президента. Такие данные опубликованы в свежем сборнике ИАЦ «Республика Беларусь в зеркале социологии».

В 2017 году 60% высказали мнение, что смертная казнь необходима, 18,5% — выступили за отмену, 12,5% — за мораторий, а 9% затруднились с ответом, отмечают в ИАЦ.

По данным опросов ИАЦ, в 2016 году доля сторонников смертной казни была на 8 процентных пунктов ниже, а число сторонников моратория — на 6,5 п. п. выше.

При этом опрос показал, что далеко не все белорусы знают, как обстоят дела со смертной казнью в Беларуси. 12% считают, что эта мера в настоящее время в Беларуси отменена, 4% думают, что введен мораторий, а 7% — что смертная казнь много лет не исполнялась. 69% дали верный ответ — что в Беларуси выносятся и исполняются смертные приговоры.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 2018 году были казнены четверо: Алексей Михаленя, Виктор Летов, Семен Бережной и Игорь Гершанков. По данным правозащитников на январь 2019 года, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом далеко не все белорусы знают, как обстоят дела со смертной казнью в стране. Так, 12% считают, что данная мера в Беларуси отменена, 4% думают, что введен...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь в Женеве осудили за выбор площадки для АЭС, Литва считает это историческим решением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика