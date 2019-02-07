ИАЦ: Белорусы все больше поддерживают смертную казнь

Доля белорусов, которые поддерживают применение смертной казни, выросла с 52% в 2016 году до 60% в 2017-м, показал опрос Информационно-аналитического центра при Администрации президента. Такие данные опубликованы в свежем сборнике ИАЦ «Республика Беларусь в зеркале социологии».

В 2017 году 60% высказали мнение, что смертная казнь необходима, 18,5% — выступили за отмену, 12,5% — за мораторий, а 9% затруднились с ответом, отмечают в ИАЦ.

По данным опросов ИАЦ, в 2016 году доля сторонников смертной казни была на 8 процентных пунктов ниже, а число сторонников моратория — на 6,5 п. п. выше.

При этом опрос показал, что далеко не все белорусы знают, как обстоят дела со смертной казнью в Беларуси. 12% считают, что эта мера в настоящее время в Беларуси отменена, 4% думают, что введен мораторий, а 7% — что смертная казнь много лет не исполнялась. 69% дали верный ответ — что в Беларуси выносятся и исполняются смертные приговоры.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 2018 году были казнены четверо: Алексей Михаленя, Виктор Летов, Семен Бережной и Игорь Гершанков. По данным правозащитников на январь 2019 года, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.