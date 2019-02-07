Новый порядок заполнения налоговых деклараций установлен в Беларуси

В соответствии с принятым МНС постановлением №2 от 3 января «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей», утверждены новые инструкции о порядке заполнения налоговых документов.

Информация об этом размещена на Национальном правовом портале.

В новых инструкциях определены:

порядок заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок;

порядок представления подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации, международной организации.

Правовым актом установлены формы налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (НДС), по НДС иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц, по акцизам, по налогу на прибыль, по налогу на недвижимость организаций, по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) и др.

Согласно документу, налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, подлежащие представлению за налоговый период 2018 года, представляются по формам и в соответствии с порядком их заполнения, утвержденными до вступления в силу данного постановления (за исключением отдельных установленных постановлением случаев).

Что касается налоговых деклараций (расчетов) по единому налогу с ИП и иных физлиц, то они представляются:

за январь, февраль, март 2019 года или за первый квартал 2019 года – по формам и в соответствии с порядком их заполнения, установленными до вступления в силу данного постановления;

за отчетные периоды, начиная со второго квартала 2019 года, – по формам и в соответствии с порядком их заполнения, установленными данным постановлением.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.