|
Новый порядок заполнения налоговых деклараций установлен в Беларуси
08.02.2019 13:18 — Новости Экономики | БДГ
В соответствии с принятым МНС постановлением №2 от 3 января «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей», утверждены новые инструкции о порядке заполнения налоговых документов.
Информация об этом
В новых инструкциях определены:
Правовым актом установлены формы налоговых деклараций (расчетов) по налогу на добавленную стоимость (НДС), по НДС иностранной организации, оказывающей услуги в электронной форме для физических лиц, по акцизам, по налогу на прибыль, по налогу на недвижимость организаций, по земельному налогу (суммы арендной платы за земельные участки) и др.
Согласно документу, налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам, подлежащие представлению за налоговый период 2018 года, представляются по формам и в соответствии с порядком их заполнения, утвержденными до вступления в силу данного постановления (за исключением отдельных установленных постановлением случаев).
Что касается налоговых деклараций (расчетов) по единому налогу с ИП и иных физлиц, то они представляются:
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соответствии с принятым МНС постановлением №2 от 3 января «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей», утверждены новые инструкции о порядке...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)